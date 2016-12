Lo pierde. Cipolletti se queda sin su jugador más desequilibrante. El talento y el buen andar de Matías Sosa llamaron la atención, y en el exterior estará su destino.

Anoche, en un encuentro que guardó mucho más de protocolar que de trascendente para la situación, el jugador habló con la dirigencia, que era consciente de lo que se venía. Ni la decisión de elevarle el sueldo al tope de gama albinegra pudo contrarrestar destinos como Perú, España o Brasil, ni en lo deportivo ni mucho menos en los billetes.

En definitiva, la decisión fue del propio número 10, a quien le tiró el vecino país porque se trata de un club de primera, del cual no trascendió el nombre, pero en el que dirige un DT que ya lo tiene visto.

Río de Janeiro en compañía de la familia, campeonato carioca y televisación contra todos los grandes del pentacampeón del mundo fueron un combo explosivo para los intereses de Cipo, que a la búsqueda del 9 deberá agregarle la de un talentoso como para tapar el hueco que dejará el neuquino.

“Sé que Cipo me quiere, pero estoy en un momento en el que no es fácil volver a tener este tipo de posibilidades”.“De Universidad Católica nadie me dijo nada. Sí estaba la chance de ir a la Primera de Perú o a la segunda de España. Preferí Brasil porque conozco”.“Además de lo económico, Brasil es atractivo por la calidad de los rivales y la vidriera”.“El entrenador me quería en el invierno y no pude. Me siguieron y ahora me esperan de nuevo”.Matías Sosa. El jugador confirmó su salida.

Fin del vínculo

A mediados de año, Sosa debió quedarse en Cipo por la vigencia de su contrato. Pero a partir del 31 de diciembre será agente libre y culminará hasta su relación con su ya ex representante Alejandro Menotti.

Una joya en el mercado de pases del verano que recién se inicia y que prácticamente no le dará vacaciones al futbolista que se quedó en la zona para terminar de destrabar su salida, en persona, y sin la intervención de terceros.

“Sé que Cipo me quería, pero afuera había cosas realmente muy lindas para mí. Creo que no las puedo dejar pasar y que es el momento de irme a tratar de seguir creciendo y jugar en una liga muy competitiva, de mucha vidriera”, expresó a modo de explicación.

A partir de ahora comienza un tiempo de especulaciones para saber cómo solucionará este tema el cuerpo técnico de un equipo que está ante el doble desafío de pelear por la Copa Argentina y por el ascenso a la B Nacional.

El fin: El 31 de diciembre termina el contrato del jugador con el club albinegro y no habrá renovación.

No quedó casi nadie en la ciudad

De licencia, los futbolistas de Cipolletti en su gran mayoría partieron de vacaciones hasta después de Año Nuevo. Sobre todo los foráneos, que no perdieron días y apenas terminó la participación del equipo en el 2016 tomaron sus vehículos y se fueron a sus lugares de origen.

Germán Weiner, Matías Alasia, Marcos Lamolla, Gastón Pinto, Gastón Valente, Eduardo Vilce, Jorge Giménez, Cristian Taborda y Jorge Gaitán deberán estar de vuelta el jueves 4 de enero para iniciar la pretemporada.

Mientras tanto, todos deberán cumplir una rutina de mantenimiento, especialmente en la parte aeróbica, para no perder tiempo al momento de la vuelta a La Visera.

Se espera que para esa fecha también se presenten los dos refuerzos permitidos por el reglamento, algo que no es sencillo por la cuestión económica.