Sólo una recompensa podría ayudar a esclarecer el ataque al taxista

“No vamos a levantar los cortes hasta que no detengan a los agresores de mi hermano”, dijo Rubén Sánchez a LMN quien no escondió su enfado para con el titular de la Asociación de peones de taxi y contra la Policía por no dar una respuesta inmediata al ataque que sufrió Pablo y que lo tiene en terapia intermedia del hospital Castro Rendón luchando por su vida y con altísimas posibilidades en caso de sobrevivir de quedar paralítico.