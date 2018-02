Sitramuci irá a la Justicia contra la ola de despidos

En la organización afirman que son más de 40 los empleados que han sido echados a la calle, entre los que se cuentan algunos con varios años de antigüedad. Además, no han encontrado ninguna causal seria y justificada para que se haya prescindido del personal.Omar Meza, referente de Sitramuci, manifestó que el jefe comunal no puede seguir adelante con una política que “vulnera derechos establecidos por la Constitución nacional y provincial, por leyes que están vigentes y por pactos internacionales que no pueden ser pisoteados”. Por ello, además de armar una estrategia legal para que se reincorpore a los cesanteados, buscarán que el Concejo Deliberante escuche sus reclamos y atienda y trate como corresponde el proyecto de ordenanza presentado por el gremio para que se garantice la posibilidad de defensa para todos los contratados y eventuales.

Meza indicó que los ediles se aprestan a debatir en comisión la iniciativa y dijo que tiene expectativas de que se entienda el planteo y se respalde la propuesta.

En la actualidad, en el Municipio las autoridades pueden disponer la prescindibilidad de los empleados que no son de planta permanente cuando así lo dispongan, sin atender quejas ni pedidos de explicación alguno.