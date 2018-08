El oriundo de Sierra Grande formó la dupla del círculo central junto a un conocido de la casa como Gabriel Chironi, alternando buenas y malas a lo largo del partido.

El experimentado futbolista no puso excusas y reconoció la superioridad de Almagro. “Creo que nos costó y con el paso de los minutos se notó más que no pudimos imponernos en las segundas jugadas. Es lógico por nuestro momento, pero no hay excusas”, declaró.

Feliz por el masivo acompañamiento de los hinchas pero triste por el final, el 5 no anduvo con rodeos y se sinceró: “También hay que saber perder. Almagro nos superó y creo que el 2 a 0 refleja lo que fue el partido”.

En la misma sintonía se expresó el técnico de Cipo, Víctor Zwenger, que fue muy claro al admitir la falta de conexión del equipo. “Tenemos que seguir trabajando para encontrarnos como equipo. No debemos perder de vista que el objetivo es llegar bien al 9 de septiembre”, recordó.

Hoy el plantel tendrá jornada de descanso para reencontrarse en las prácticas mañana en La Visera.

Allí se analizará cómo ha sido la recuperación de los futbolistas para encarar lo que será el cruce ante Sol de Mayo del domingo en La Visera por la Copa Canal 10.

Al respecto, Zwenger adelantó: “Vamos a poner a los muchachos que mejor estén, ya encaramos el tramo de buscar nuestra mejor versión colectiva y de tener mucho rodaje juntos para el estreno”.

8 de los titulares debutaron en Cipolletti.

De los 11 jugadores que salieron a la cancha, sólo Facundo Crespo, Jonathan Morales y Gabriel Chironi ya habían jugado de manera oficial con la camiseta de Cipolletti. Señales de una renovación masiva en el plantel.