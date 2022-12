"Si tiene lágrimas, guárdelas hasta el martes"; la prensa inglesa sobre Messi

Jonathan Wilson, habitual colaborador de The Guardian, The Independent y la revista The Blizzard y autor de varios libros sobre fútbol, escribió un emocionante artículo sobre Messi. El periodista inglés traza allí una postal de admiración a Leo, a lo que hizo y lo que simboliza, lamentando que estos a los que asiste en Qatar sean seguramente sus últimos partidos en un Mundial, y definiendo estos tiempos del 10 argentino como "un emblema de la fragilidad transitoria de la belleza humana, de la eterna marcha del tiempo".