Si se juega la Copa, Cipolletti tiene que salir a buscar DT

Germán Alecha, señalado para afrontar ese teórico compromiso con el Sabalero, también fue uno de los cortados. "Seguimos vinculados por Zoom con los jugadores hasta junio, cuando el club nos comunicó que no daba para más. Claro que el canal de diálogo está abierto, pero hoy no hay ni profes ni técnicos vinculados al fútbol de la institución", graficó el ex goleador, quien también integró el cuerpo técnico de Henry Homann y luego condujo a Cipo ante Arsenal el día del pasaje histórico en Cutral Co en 2018.

Los deseos y las obligaciones

"Por supuesto que quiero seguir vinculado al fútbol, a Cipolletti, a seguir haciendo lo que me apasiona", aseguró el joven DT ya recibido. "Yo trato de no ponerme a pensar, pero la situación es tremenda. No tenemos espalda para soportar 5 meses de esta manera. ¿Quién la tiene? Yo no la tengo", expresó.

Mientras espera que la vida vuelva a la normalidad lo más rápido posible, se refugió en la familia, ayudando a su padre en cuestiones laborales para "mantener la cabeza ocupada".

"Si se jugara la Copa y me llaman, tendremos que sentarnos a hablar con los dirigentes. Coincide también que ahora vienen elecciones, me encantaría tener mi oportunidad, pero hay una incertidumbre tan grande que no se puede proyectar nada", aseguró.

Con la fecha de testeos para el 7 de septiembre y la vuelta a las prácticas el 9, de mantener a la fecha FIFA de octubre como probable escenario para la Copa, Cipo contaría solo con poco más de un mes de preparación, una situación conocida para el conductor. "Con San Lorenzo y Arsenal, es cierto que no estábamos con esta inactividad, pero nos avisaron 15 días antes de que jugábamos. No es lo ideal, pero ojalá que esta vez tengan un poco más de contemplación con el ascenso", soñó con la misma fuerza que espera pasar el temblor y volver al club de sus amores.

-> “Voy a aportar a la colecta del Ruso”

Al tanto del lanzamiento de la campaña por el metro cuadrado de césped para que La Visera vuelva a tener hierba natural en el campo de juego, Germán Alecha bromeó a Henry Homann, quien encabeza el proyecto y aseguró: “Voy a aportar a la colecta del Ruso, sino no me la va a perdonar”.

Como hincha y ex jugador, el ahora técnico es otro de los que se mostró feliz por la iniciativa que lleva adelante otro emblema deportivo del Albinegro. “Sé lo que significa para él estar haciendo esto y me pone muy contento, ya no sólo por el club. La verdad que va a ser una vuelta histórica”, expresó el ex 9.