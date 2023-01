Shakira y Bizarrap lanzarán una Music Session: ¿Con palito para Piqué?

“Mañana”, escribieron ambos en una publicación de Instagram compartida. Junto al mensaje, que aclara que será la edición número 53 de la marca insignia de quien es actualmente el músico argentino más escuchado a nivel mundial, se puede ver una foto de ambos en sintonía con las portadas que suele usar Bizarrap para sus sesiones.

El lanzamiento se conocerá el miércoles a las 21 horas de Argentina, las 18 de México y las 19 Colombia y Perú.

Bizarrap suele grabar a los artistas desde su estudio; las letras de algunas de esas canciones han incluido las llamadas “tiraderas”, como la que hizo junto a Residente. En ella, el exvocalista de Calle 13 arremetió contra J Balvin y la sesión se volvió un hit. Además, Biza colaboró con otras figuras internacionales, como Quevedo, Nicky Jam, Anuel AA, Nathy Peluso y Cazzu.

También reaccionaron al lanzamiento algunas personalidades famosas, pero ajenas a la industria de la música. Hubo actores, futbolistas, modelos e influencers que felicitaron a la cantante, madre de Milán y Sasha. Jaime Lorente, Wanda Nara, Paulo Dybala y Antonela Roccuzzo fueron algunos de ellos.

En esta oportunidad, la expectativa es tan grande que ya comenzó a filtrarse la supuesta letra. Según la cuenta @sippinmycorona, un párrafo diría: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”.