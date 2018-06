Se robaron un auto en Neuquén y lo abandonaron en el Pichi Nahuel

Ayer Florencia detalló LM Neuquén sobre el robo del vehículo que en febrero les había obsequiado el abuelo de su marido como regalo de boda. Dijo que a las 0.30 cuando salió junto a su marido del cine se encontraron con que no estaba.

"Hoy a las 3.30 de la mañana nos llamó un policía preguntándonos si era nuestro un Volkswagen Senda, modelo 1992, que un vecino lo había visto con las puertas abiertas en el barrio Pichi Nahuel de Cipolletti", relató la mujer.

Le llamó la atención que se comunicara a su teléfono y no al de su marido, quien era que el que había radicado la denuncia. "No nos importó la hora, con semejante noticia. Les tengo que agradecer al diario porque gracias a la publicación, el policía pudo dar con nosotros porque nos dijo que se comunicó con sus pares de Neuquén y no le supieron dar una respuesta", relató Florencia.

Según le comentó el efectivo, el auto estaba en buenas condiciones, sólo habían dañado la cerradura del baúl, del tambor de arranque y de una de las puertas.

