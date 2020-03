“Los desinfectantes no son instantáneos, para hacer efecto necesitan un tiempo de contacto con las superficies. Este tiempo debería ser al menos de entre 5 y 15 minutos”. Xavier Abad. Profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona

Ahora, ¿se puede contagiar por respirar en la calle? No. No toda la población está infectada, y la que está infectada no libera virus en cada exhalación, por lo que las personas que caminan por la calle o que están en un espacio, no están todas liberando virus al ambiente. Cuando respiramos o exhalamos en un espacio exterior, como una calle, nuestro aliento se diluye al instante en el volumen inmenso de aire de ese espacio, donde las condiciones no son estáticas, sino que siempre hay algo de desplazamiento del aire, que es el viento.

Ropa: Lavar la ropa y secarla siempre al sol es lo más aconsejable: ayuda a inactivar el virus.

¿Y en el supermercado o en la oficina? En supermercados u oficinas hay menos volumen de aire que en la calle, pero estos espacios suelen tener sistemas de circulación de aire o aire acondicionado que, así ayudan nuevamente a la dilución, por lo que es muy poco probable que se produzca un contagio. Eso sí, siempre que se respeten las recomendaciones de seguridad y no haya aglomeraciones ni una densidad elevada de personas.

¿Se contagia al tocar productos en el super? Lo primero que habría que ver es si realmente el virus puede haber llegado hasta aquella mercadería en cuestión. Damos por sentado que ha llegado, pero no debemos pensar que todo tiene virus y que, por tanto, lo toco y me infecto directamente. Es altamente improbable que cuando tomemos un paquete de alimento de una góndola haya coronavirus con capacidad infectiva en él.

LEÉ MÁS

Río Negro se prepara para hacer sus propios test para detectar coronavirus

La provincia no acepta visitantes por prevención

El hospital se prepara para un pico de consultas a partir de abril