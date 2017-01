"Se me hizo muy difícil no estar corriendo"

Mariano Jáuregui confirmó su retorno al TC Mouras y con Chevrolet, la marca con la que más se identifica. El cipoleño volverá a las pistas nacionales con el objetivo de ir por los playoffs. “Estoy muy contento, muy conforme con todo el trabajo previo que se hizo, por cómo estamos encarando las cosas. Ojalá sea un año con continuidad y lo más competitivo posible”, expresó el piloto cipoleño del equipo AA Racing.

Esta noche, Jáuregui será una de las figuras nacionales en el Gran Premio Mirasal en el marco del arribo de la categoría Rotax Argentina Sur a la Isla Jordán. El lunes viajará a Buenos Aires, donde comenzará la puesta a punto para el debut 2017, el 5 de febrero en Mar de Ajó.

“La realidad es que se me hizo sumamente difícil no estar corriendo”, reconoció el cipoleño. “Fueron casi seis meses, y se me hicieron largos, pero creo que ahora se va a poder empezar a hacer bien las cosas como en algún momento lo hicimos a nivel nacional”, afirmó.

Un piloto tiene que prepararse al 100 por ciento para ser competitivo sobre el asfalto, pero no sólo tiene la posibilidad de preocuparse en lo deportivo. “Hay que trabajar, no sólo arriba del auto, también abajo, porque la parte presupuestaria está muy difícil y hay que intentar reunir el mejor presupuesto para ser competitivo, esto es así, ya se sabe. Así que vamos a trabajar para eso”, sostuvo el piloto de 28 años.

Jáuregui se bajó del TC Mouras a fines de agosto del año pasado. “El motivo fue netamente presupuestario, hubo dos competencias el mismo mes y uno de los sponsor principales de ese momento decidió parar y la realidad es que se complicó y yo no tengo un sustento económico para bancar mi carrera, ni empresas ni allegados que me ayuden. A eso se le sumó que no estábamos funcionando bien, estábamos teniendo uno de los peores años, pero ahora borrón y cuenta nueva y hay que mirar hacia delante”, afirmó y adelante está Chevrolet. “Una marca con la que más cómodos nos sentimos y más nos representa”, destacó.

Ingresar a la Copa de Oro es el primer objetivo, pero el cipoleño no pierde de vista desafíos muchos más ambiciosos. “Sería bueno, en la fecha 10, estar hablando de que estamos dentro del playoff para poder tener la posibilidad de pelear el campeonato en las últimas cinco fechas”, detalló. Y fue por más: “Y el objetivo subsiguiente, si logramos entrar entre los 12 mejores, es ir en busca, en primera medida, del campeonato o si no el número más bajo que nos permita ascender a otra categoría o tener un buen resultado final”.

“Después de estar casi seis meses sin actividad a nivel nacional, con ayuda de mi principal sponsor, que es Río Uruguay Seguros, y toda la gente que siempre me acompaña, se pudo volver a reunir el presupuesto para competir en una categoría que tanto nos gusta”. Mariano Jáuregui. Piloto cipoleño en el TC Mouras, respecto de su retorno a la categoría

Pensando en Mar de Ajó

Después de competir esta noche en el Rotax Argentina Sur, en compañía de su hermano, Gonzalo (“un gusto que me voy a dar”, dijo), viajará a Buenos Aires por la puesta a punto y a la espera del 5 de febrero, cuando se pondrá en marcha la temporada del TC Mouras en Mar de Ajó. “Viajo para hacer los estudios que me permitan tener la licencia médica, y seguir entrenando”, contó.

La camada valletana en el TC Mouras

La camada regional en el TC Mouras se mantiene. Después del ascenso de Juan Cruz Benvenuti y Daniel Nefa al TC Pista, el legado valletano quedó en manos del cipoleño Mariano Jáuregui y los neuquinos Lautaro de la Iglesia y Sami Mendaña. Los tres animarán esta noche en la Isla Jordán, el Gran Premio Mirasal del Rotax Argentina Sur.

“Me parece que está buenísimo que pueda haber varios pilotos compitiendo a nivel nacional, no sólo en el Mouras”, expresó Jáuregui.

El piloto local está muy bien informado sobre los regionales dando pelea en categorías argentinas: “El otro día estuve mirando y debe haber entre 20 y 25 pilotos de la pista y el rally que están corriendo a nivel nacional”.

El lado B del asunto es la cuestión presupuestaria, pero el cipoleño apuesta a que cada vez sean más. “Se hace difícil en el tema presupuestario, porque estamos todos en lo mismo, pero hay que seguir apoyando a los pilotos de la zona y me parece muy bien que seamos tres los pilotos de acá en el TC Mouras. Hay muy buen nivel y creo que vamos a poder dejar, cada uno, muy bien representada a su ciudad”, expresó el piloto de Chevrolet.