Bomberos Imagen ilustrativa

“Nos tomó de sorpresa un llamado telefónico en la madrugada. Como protocolo actuamos para que no se propague a otros sectores y después nos enfocamos en el incendio. Trabajamos cuatro dotaciones”, explicó el cabo primero Alejandro Guerrero, integrante del cuerpo de bomberos voluntarios de Cinco Saltos, diálogo con LU19.

En tanto, agregó que en el momento del incendio la casa estaba “deshabilitada” y no habían podido comunicarse con el propietario. Según explicó Guerrero, solo pudieron hablar con un familiar del dueño de la casa, quien les contó que el mismo no estaba en la vivienda, pero no dio más detalles al respecto.

De esta forma, aún se desconoce si el propietario tomó conocimiento de lo ocurrió.