Sancionarán al atleta agresor de La Corrida

En los últimos días, un video de la largada de la 32ª Corrida de Cipolletti recorrió los medios de comunicación por una imagen captada en forma casual. En medio del pelotón de salida, un atleta le da un golpe de puño a otro. La organización del evento ya tomó cartas en el asunto y asegura que habrá sanciones.

“Desapruebo todo tipo de violencia en cualquier ámbito, en este caso en un evento deportivo y familiar tan importante para la ciudad de Cipolletti. Que ocurra algo así no nos agrada”, afirmó el director de Deportes, Aníbal Iachetti, y agregó: “Seguramente alguna medida vamos a tomar, porque no se puede dejar pasar por alto”.

La prueba competitiva de 10 kilómetros fue exitosa. El nivel de los atletas volvió a poner la carrera entre las mejores del país y ratificó que es la mejor de la Patagonia. El incidente fue un hecho aislado, que entre tantos corredores la organización no registró al instante. “En el momento no lo vieron, porque si no se tomaba el número y se lo descalificaba. Igualmente se lo puede descalificar ahora, aunque no tuvieron premio”, expresó Marcelo Pichipil, director de La Corrida.

“Está identificada la persona y vamos a tomar alguna medida por el incidente”, aseguró Iachetti en su segundo año frente al evento más importante de la ciudad.

“Hubo un muy buen nivel de corredores, estamos conformes con el trabajo de Marcelo Pichipil, muy satisfecho por lo que se dio. El clima por ahí alejó a la gente, más que nada a la que se acomoda alrededor del recorrido”, analizó el funcionario.

“Es una situación menor en una carrera, justamente lo que impacta es la imagen y la difusión de la imagen. Obviamente repudiamos el accionar del corredor y nos vamos a poner en contacto con él y con el agredido. Desconocemos los motivos”, manifestó Pichipil, quien hace 7 años dirige La Corrida.

El participante que agrede a otro es el número 710, que en la clasificación figura como Nelson Segura, de Trelew, y corrió en la categoría 35 a 39 años, en la que llegó 6º. Pichipil aclaró que no es un atleta de elite, ya que ellos corrieron con la numeración del 0 al 100. “Fueron dos corredores que se inscribieron y que pagaron como cualquier otro”, explicó.

