En la previa, Los Leones eran uno de los cuatro integrantes del grupo de escoltas que tenía Atlético Regina, a tres puntos de distancia.

Lo que sucedió fue que la salida del Albo a Deportivo Mainqué no terminó por decisión del árbitro y faltando siete minutos, empataba sin goles. Ahora deberá resolver el Tribunal de Disciplina con el tiempo restante o si se da por terminada la historia con el 0 a 0. Hasta que esto no suceda, ninguno de los dos equipos involucrados sumará en la tabla de posiciones.

El otro que no perdió ritmo fue Deportivo Huergo. Tras ganarle a Cipo como visitante, tenía la obligación de ratificar su buen momento jugando local y no falló ante Alto Valle, que no levanta y terminó goleado 5 a 0.

Segundo empate consecutivo para La Amistad, que tras al partida del Federal C se perfilaba como un gran candidato al título. Esta vez fue en una cancha complicada como la de Argentinos del Norte, donde no se sacaron ventajas y terminaron 0 a 0. Ambos se bajaron de la segunda ubicación.

El panorama de los equipos cipoleños se completó con la goleada albinegra en cancha de Fernández Oro. El Trueno Verde poco pudo hace y perdió 3 a 0. Pillmatun, por su parte, que actuó como local en La Visera, superó a Cimac 3 a 2 y se mantiene muy expectante en la tabla de posiciones.

Completaron la programación del domingo Círculo Italiano y el Deportivo Roca, que en Villa Regina igualaron 1 a 1. La mala noticia en cancha de los itálicos fue la agresión entre jugadores de tercera división que llevó a no terminar el cruce cuando empataban 1 a 1.

La octava había arrancado el viernes por la noche en Allen con la resurrección de Chichinales, el campeón defensor, que derrotó a Unión Alem Progresista 3 a 2.

Dos: de los cuatro escoltas que tenía la primera división en la previa a esta fecha no pudieron ganar.

La Alegría es completa

En el Gigante del barrio Don Bosco no sólo se festeja con lo que hace la primera, sino también con el plantel de tercera.

Ayer, el Celeste también ganó en el partido preliminar contra Catriel –fue 2 a 0– y así se aseguró continuar en lo más alto de las posiciones.

Un gran momento para la institución local que la única pálida que vivió el fin de semana fueron los destrozos que algunos jugadores de inferiores de Catriel provocaron el sábado en la zona de vestuarios.

Ya hubo acuerdo entre los dirigentes y los petroleros se harán cargo de los costos de reparación.

3 puntos separan a los clubes ciudadanos.

Cipolletti, con 4, es la ciudad con mayor cantidad de clubes afiliados a la Liga Confluencia. En el presente Apertura, todos pelean las principales posiciones y la brecha entre ellos es de tres unidades. El último clasificado de los locales es el Albinegro, que con 13 puntos está tercero. Además, San Martín es el puntero absoluto de la tercera división. Gran arranque que ilusiona con una definición apasionante del campeonato.