Romina Gaetani confesó que tuvo un "amorío" con Vicuña

En una entrevista con Futurock, la actriz reveló que en la telenovela representaban a una pareja en la cual no había mucha pasión sino que eran escena de maltrato de el a ella, pero en una toma tenía que besarse a campo a abierto y fue su mejor beso en la ficción.

"Hubo un beso que me di con Benjamín Vicuña..., nosotros no chapábamos usualmente porque él era el marido maltratador, jamás había un beso. Y hubo una vez que estábamos en un campo abierto y en un momento vino un chape porque estábamos bien.... y dije 'Ah... mirá acá... qué cosa'. Gritaban corte y no escuchábamos nada", dijo Gaetani en declaraciones radiales.

Los rumores de un supuesto amorío entre la actriz y el chileno siempre estuvieron latentes pero nunca fueron confirmados, sin embargo ahora la interprete reabrió el debate reconociendo que sintió algo particular tras esa escena televisiva.

Recordemos que antes de separarse de Vicuña, Pampita llamó a Gaetani para decirle que no se meta con su marido y protagonizó un escándalo público con Isabel Macedo en Punta del Este. La modelo agarró a la actriz de los pelos por coquetear con quien era su pareja en ese momento.