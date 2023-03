Romina es la última eliminada de GH y hay finalistas

Pasada la medianoche, Santiago confirmó que este lunes habrá una gala muy especial con el ingreso de nuevos participantes y que la gala de debate con Romina, la última eliminada, será el martes. "Mañana entrarán tres integrantes a la casa que no entrarán a jugar, sino que harán campaña para cada uno de los finalistas", agregó el conductor quien anticipó que "Gran Hermano decidió invitar a los tres primeros eliminados, es decir, Holder, Martina y Mora". La exdiputada obtuvo más del 57 por ciento de los votos negativos.

Julieta es la segunda finalista de GH

MARCOS, PRIMER FINALISTA TUVO UN REGALO DE LA PRODUCCIÓN

Marcos Ginocchio es líder de la semana y fue el primero en convertirse en finalista del reality. El pasado jueves fue sorprendido por su padre, José Alberto en la casa de Gran Hermano, tras cinco meses de aislamiento. Claro que todo fue muy emotivo y sobre todo cuando el jugador vio a su hermano José quien estudio en Estados Unidos, pero desde un video.

Horas después, la producción de Gran Hermano decidió darle una mayor sorpresa al salteño. Es que su hermano estaba invitado para ingresar a la casa el jueves como lo hizo su padre, pero fue muy difícil reunir la autorización desde la Universidad donde tiene una beca. “Un quilombo logístico con la universidad, que no entendía nada”, le contó el joven a su hermano que no paraba de llorar de emoción y sorpresa.

“Conseguí la autorización. Estoy tratando de que me dejen quedarme hasta la final. Lo que sea por verte”, le aseguró José a Marcos, tras lo cual este le confesó: “Vos me tenés orgulloso”. “No, vos me tenés orgulloso por lo bueno que sos”, le replicó el visitante.