Romance confirmado entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

“Esta foto fue tomada hace no tantos meses. A Mariano (el mejor amigo de Gallardo, que también aparece en la postal) se le rompe el celular, con la mala suerte de que ahí es cuando llega la foto. Evidentemente quedó en algún lado”, indicó la panelista. Y añadió al respecto: “Él estuvo en Europa y ahora está en Buenos Aires. Lo que me dicen es que él decide no blanquear la relación cuando comenzaron los rumores y ella decidió hacer un corte, y ahora él está haciendo todo lo posible para reconquistarla. Es una relación que lleva mucho tiempo”.