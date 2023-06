Rodrigo de Paul advirtió sobre el cambio de look al que se someterá: "Más polémico"

Sin embargo, esta vez, el futbolista del Atlético de Madrid llamó la atención por su jugado cambio de look. No es extraño que el ex jugador de Racing se anime a practicar algún estilo novedoso que llame la atención, sin embargo, esta vez, el futbolista dio un paso más, cuando decidió teñirse el pelo de color celeste y dibujarse la imagen de un corazón color negro.

Muchos al ver este look se preguntaron qué había hecho que Rodrigo de Paul apueste por un look tan jugado, e incluso pensaron que se trataba de un homenaje a la Copa del Mundo, debido a que la convocatoria de la Selección se dio justo al cumplirse 6 meses de la final ganada con Francia.

Sin embargo, lejos de tener una razón detrás de su decisión, el futbolista admitió que solo lo hizo porque tuvo ganas. "Es para cambiar un poco. Me divierte, cambio y los muchachos me bancan porque me conocen y saben como soy. Es un poco de tintura, no pasa más allá de eso", admitió Rodrigo de Paul cuando le preguntaron por su nuevo look.

Pero, como suele suceder en el universo del futbolista, la cosa no terminó ahí, ya que además aprovechó para advertir que el próximo cambio de look será todavía más jugado: "Después se vendrá otro más polémico, seguramente".

Rodrigo de paul 2.jpg

Además de su cambio de look, el “motorcito” de la Scaloneta recordó el Mundial y reveló que fue lo que pasó en la previa del partido frente a Holanda donde parecía que se perdería el encuentro por una lesión.

“Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás y cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión, que es como un grado uno”, reveló Rodrigo de Paul.