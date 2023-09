Banacloy durísimo con La Pampa por la Barrera Sanitaria

“No se puede ser de la Patagonia cuando le conviene o solo para algunas cuestiones, atacar el trabajo que han realizado durante muchos años las demás provincias para mantener el status sanitario”, resaltó el ministro rionegrino. “La Pampa deberá definir si quiere o no ser parte de la Patagonia, y si decide serlo en los hechos, debería sumarse a los esfuerzos de las demás provincias para defender la zona Libre de Aftosa sin vacunación y poner a su provincia en un status superior no inferior”.

El funcionario rionegrino agregó que “el debate debe estar primero puesto en si la provincia de La Pampa es parte o no de la Patagonia, y una vez definido eso claramente, continuar el diálogo, como siempre ha sucedido con organismos, productores e industria y todos los sectores para abordar la barrera sanitaria de una manera seria. Y en el caso de que haya modificaciones, se deberá trabajar en un corrimiento paulatino, que beneficie al país, tanto en sanidad, producción y exportaciones”.

“Creemos que la estrategia debería ser tener un país con status sanitarios y comerciales superiores y no que la coyuntura económica no nos permita tener una mirada de mediano plazo. La Patagonia se abastece en gran medida de productos cárnicos del norte de la barrera superando las 100.000 toneladas anuales (fuente SENASA), y no vemos reflejada en ese gran volumen la diferencia de precio. No podemos seguir con el eje en la plancha de asado. El consumidor y los precios no pueden ser la excusa, el mensaje que se les está dando es confuso, y no puede ser el motivo para retroceder en el status sanitario de la Patagonia”, declaró.

Por último y ante integrantes del sector rural aseguró que "sería muy positivo que envíen vacío, matambre, tapa de asado, todas las pulpas, asado deshuesado, que quieran a un precio competitivo y como consumidores vamos a estar muy agradecidos si demuestran una gran diferencia de precio pero eso no sucede por lo que pedimos que con seriedad abordemos el tema que es estratégico para la Patagonia y el País”.