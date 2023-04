La provincia de Río Negro estará presente en los Juegos Nacionales Evita Urbanos, una nueva modalidad del certamen nacional, que hará su debut a finales del mes de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, e incorporará disciplinas vinculadas a la urbe, con la participación de atletas de la categoría sub 18.

En cuanto a las competencias que comprenden los Evita Urbanos, las mismas son: ajedrez, básquet 3x3, BMX freestyle, breaking, escalada, freestyle, parkour y skate.

Deportes Río Negro se presenta en los innovadores Juegos Nacionales Evita Urbanos

Cabe destacar que, a excepción del BMX freestyle, el breaking, parkour y freestyle, el resto de las disciplinas estaban incluidas en los Juegos Evita Juveniles, pero con el desarrollo de este nuevo certamen, fueron trasladadas.

Las categorías de participación serán Sub 14, Sub 16 y Sub 18, de acuerdo a cada deporte, y próximamente se comunicarán los métodos de clasificación para cada uno de ellos.

De esta manera, las y los jóvenes rionegrinos tendrán una nueva ilusión este año, con un evento que apunta no solo a la competencia deportiva, sino también -y gracias al escenario en el que se desarrollará- a fomentar el interés cultural y a permitir un espacio de comunión entre los y las participantes.