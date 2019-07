"Puerto Rico lo logramos y lo logramos en paz, sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto por la niñez puertorriqueña, por las mujeres de Puerto Rico, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos que esto no vuelva a suceder. No vamos a dejar que nadie nos pisotee de esta manera", dijo Ricky en un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

"Hay mucho por hacer ahora. Ahora tenemos que empezar a trabajar. Ahora estamos unidos y hay una nueva generación que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Pasamos la página, veo un futuro lleno de luz, siento mucha cama. Estoy celebrando, estoy de fiesto. He llorado, he pasado por todo, esto ha sido como un parto. Fuera la corrupción, fuera la basura. No tengo miedo, rescatamos nuestra isla, rescatamos nuestro país. que se preparen porque lo que viene es maravilloso. sal a las calles, no los dejes caer Puerto Rico, ahora es cuando más tenemos que trabajar", agregó.

Residente y Bad Bunny, que también le puso el cuerpo al reclamo, también celebraron la renuncia del gobernador. “Gracias Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón. Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón”, escribió la ex pareja de la actriz argentina Soledad Fandiño.

“Se siente cabrón hacer historia con mi gente, con mi pueblo, con mi Puerto Rico! Estoy bien cabronamente orgulloso de ustedes, de nosotros!”, escribió, por su parte, Bud Bunny en su cuenta de Instagram.

Tras dos años y medio en el poder, Roselló presentó su renuncia como gobernador de Puerto Rico el miércoles por la noche. "Con desprendimiento les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador, lo cual será efectivo el viernes 2 de agosto de 2019", dijo en un mensaje emitido a través de un video.

En un comunicado oficial, citado en el diario puertorriqueño El Nuevo Día, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, declaró que "cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables".

Se trata de un hecho histórico, ya que Rosselló es el primer gobernador de la isla que dimite durante su mandato. Anoche hubo festejos en las calles de San Juan tras la decisión, que ya había sido anticipada ayer por gran parte de la prensa local.

Desde mediados de julio, la isla se encuentraba inmersa desde en una de sus peores crisis política de su historia a consecuencia de la filtración de una conversación privada en Telegram en la que Rosselló y varios de sus asesores, insultaban y se burlan de periodistas, artistas y políticos, y el colectivo LGTB.

el sábado de casi 900 páginas de un chat privado en la red social Telegram, en el cual Roselló junto a altos miembros de su gobierno comparten burlas, comentarios homofóbicos, sexistas y misóginos. A veces, utilizaron expresiones "HP", "gatita" para referirse a adversarias políticas.

Rosselló también usó un lenguaje fuerte para referirse al senador Eduardo Bathia, del opositor Partido Popular Democrático (PPD), a propósito de quien comenta: "mamabicho de niveles históricos".

Ricky Martin también fue objeto de ataques fuertes. "Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado", escribió Christian Sobrino en un mensaje del pasado 2 de enero.

"Es completamente repudiable y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno", respondió el artista en una serie de mensajes en los que pidió la dimisión de Roselló, a quien acusó de no estar cumpliendo con el gobierno que había prometido. "No podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales 'líderes'", agregó.

