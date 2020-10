Rial contra Martín Cirio: "Hace una oda a la pedofilia, es nefasto"

En las últimas horas, usuarios de Twitter convirtieron el hashtag #MartinCirioPedófilo en tendencia al recopilar desagradables mensajes de Cirio que decían, por ejemplo: “Hacemos pasar a los chicos al frente, los desnudamos y les escribimos el cuerpo. Auspicia fundación Padre Grassi (...) Dignísima mirando cómo chicos de 12 juegan al fútbol mientras me paj... atrás de un árbol y le chisto a Yoni para que se de vuelta (...) Holis, en 4 meses cuando esté en Tailando fifándome niños de 3 años, seré Christina Aquilera (...) Mataría a mi madre a escopetazas en cámara mientras me violo a un pibe con tal de volverme viral”.

Oda a la pedofilia

Jorge Rial, que está enfrentado a Cirio hace tiempo, aseguró esta tarde en Intrusos: “Los instagramers hoy están en su peor momento. Está este impresentable de La Faraona que hace una oda a la pedofilia todo el tiempo. No de ahora, es viejísimo esto. Siempre le cantó odas a la pedofilia. Con pibitos... escribió: estoy mirando desde la ventana un jardín de infantes”. Y agregó: “Nunca nadie hizo nada. Siguió laburando y lo convocaban. Una locura absoluta. No todos son así. Pero esta Faraona, sí. Un tipo nefasteo, no sé cómo no hay nadie que lo llame. Es pedofilia pura”.

https://twitter.com/rialjorge/status/1316758734614523908 Ahora descubren que este tipo es una verdadera mierda? https://t.co/DsJp94aSdc — JORGE RIAL (@rialjorge) October 15, 2020

En su duro descargo, Rial sostuvo que ahora descubrieron que La Faraona es una persona “espantosa, horrible y mala”. “Durante años se la pasó maltratando a la gente, si eras gorda, de todo, lo peor. En una época reivindicó la pedofilia, y está. Y ojalá alguien actúe de oficio”, señaló Rial.

Y cuando Rodrigo Lussich acotó: “Es que las mismas redes que los llevan a la cúspide después les patean la cabeza”, Rial disparó: “¡Es que a un pedófilo hay que patearle la cabeza, chicos!”.

Débora D’Amato afirmó: “No hay peor lacra que un pedófilo”. Y Rial apuntó contra quienes han participado de videos junto a Cirio: “Igual los que se sientan con él, lo avalan eh. No creo en la inocencia de decir 'no sabía' porque hay publicaciones de él de hace dos o tres años. Los que se sientan con él, en algo comulgan”.