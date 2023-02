Revelan quién es el nuevo novio de Cande Tinelli a días de separarse de Coti Sorokin

La vida romántica de Cande Tinelli siempre es muy cambiante, y si no estás atento una semana seguro que ya te perdiste varios cambios. Es que la mediática viene de terminar una relación c súper ambivalente con Coti Sorokin, en donde se separaron y reconciliaron varias veces y hasta se llegaron a pedir casamiento. Ahora, en medio de las peleas con su ex pareja, la mediática hija de Marcelo Tinelli ya estaría nuevamente en busca del amor.

En ese entonces, la bailarina y conductora había negado todo, a pesar de que había varias fotos de ambos posando juntos. Cande Tinelli aún no dijo nada sobre el tema, aunque hace unos días fue noticia luego de hablar muy enojada sobre Coti Sorokin.

Embed

“A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, aseguró Cande Tinelli.

“No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”, cerró.