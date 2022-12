Fueron muchos los mensajes que recibió Antonela Roccuzzo , la esposa de Lionel Messi , por la victoria de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. Wanda Nara fue una de ellas y le dedicó un posteo celebrando su apoyo incondicional al capitán del combinado nacional. Pero el problema está en que la modelo no tuvo la reacción esperada por parte de la esposa del ídolo argentino.

“Antonela no subía ninguna foto hasta que terminaba el partido, lo que hizo que Wanda Nara se mande una cag… Es mandada a ser”, contó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, el programa de El Trece, acerca de la foto que compartió la esposa de Mauro Icardi abrazada a ella.

“Antonela no subía por cábala una foto, repetía las zapatillas, el jean. Wanda Nara se sacó una foto de cholula, haciéndose la amiga y la otra no se la sube. Después la tuvo que borrar”, se despachó, aunque aclaró que la imagen en cuestión no era actual.