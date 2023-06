Reprogramaron la audiencia por la causa Techo Digno

De acuerdo con fuentes judiciales, el trámite que se había fijado para el 5 de junio se va a llevar a cabo en julio. Es la única situación que resta definir en el ámbito de la Cuarta Circunscripción debido a que la fiscalía pudo formular cargos a ex intendentes y empresarios de la construcción por obras en Fernández Oro, Cipolletti y Campo Grande.

La investigación se extiende a toda la provincia e involucra a ex jefes comunales y empresarios de la construcción. Durante el presente año, los fiscales cipoleños avanzaron con la formulación de cargos en contra de los ex intendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello. También confirmaron la imputación contra el ex jefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, e integrantes de cooperativas de viviendas. En el caso de Campo Grande, la formulación de cargos se limitó a un arquitecto y un empresario.