Al momento del operativo, los efectivos le solicitaron que no hablara con el hombre porque podría darse para “malos entendidos” o diferencias. “Él estaba adentro casi no salió, el que nos entregó la camioneta fue uno de sus hermanos que la engancho para llevar de tiro”, contó.

A este respecto, el damnificado señaló que el mecánico había chocado o “rozado” contra un camión y le arrancó uno de los espejos. Además, como si eso fuera poco, la continuó utilizando sin arreglar por el desperfecto que él la había llevado, así que terminó por fundirla.

“La camioneta estaba toda desarmada. Según dijo, no quería entregármele sin arreglarla por eso estaba así, pero no sé qué creer porque en la publicación que yo hice el dueño de un Bora me contó que el mecánico había sacado el auto sin su autorización cuando lo dejó en su taller y lo volcó”, contó.

Maximiliano aseguró que gracias a la buena voluntad de la familia pudo recuperar su camioneta, porque cuando se enteraron fueron los primeros en ponerse en contacto. “Me pidieron perdón y se ofrecieron a arreglarla”, contó.

De momento, la camioneta fue trasladada hasta General Roca donde será peritada para corroborar en qué condiciones se encuentra y ver si le falta algo. Esto se debe a que, algunos exclientes del mecánico dijeron que éste había vendido partes de sus vehículos.

“Al estar desarmado lo tengo que traer si o si en una camilla y ver cómo hacer para arreglarlo”, confió.