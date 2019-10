View this post on Instagram

Cómo voy a tener miedo, si vengo del menos 10! Cómo voy a tener miedo, si me construí con pocas posibilidades! Cómo voy a tener miedo si defendí mi dignidad con los dientes, sabiendo que perdía por todos lados. Como voy a tener miedo, si con mi trabajo sostuve a toda una familia! Cómo voy a tener miedo si ayude hasta el cansancio! Cómo voy a tener miedo si siempre me maneje con mi verdad aunque esa verdad tarde años en develarse! Cómo voy a tener miedo si transite en lo invisible para ser visible! Cómo voy a tener miedo si con mi cordura y amor crie a dos hijos hermosos! Y eso válida ante todos, mi cordura! Cómo voy a tener miedo si denunciar me protege! Cómo voy a tener miedo si estos últimos tiempos solo me dedique ante la adversidad, construirme! Cómo voy a tener miedo, si estoy viva! Cómo voy a tener miedo si no fui víctima! Que dolió todo esto! Si!!!! Que me marco la vida! Siiii . Que me desdibujó parte del tránsito , siiiiii! Pero voy por más! Mientras esté viva! Mientras pueda desarrollarme en mi propia Libertad. Mientras pueda reír solo por escuchar mi esencia! Mientras pueda compartir mi vida con mis seres más preciosos ! Porque yo elijo la vida! Elijo la Libertad! No importa si es acá o allá! Pero si estoy segura que es “ EN ESTA VIDA” . . En honor a vos “Bella” siempre en tu honor! No es perder o ganar! Para mi es : dignidad! ❤️