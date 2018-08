Que al Albinegro le falta ruedo futbolístico, no quepan dudas; sin embargo, el partido de esta tarde, que será televisado por Canal 10, será una prueba de medida, ya que se trata de un rival de la fase de grupos del torneo Federal A.

Los viedmenses serán la cenicienta en la zona sur de la categoría. Los recién ascendidos, con un presupuesto austero, pero con la única presión de mantener la categoría, ya dieron la primera sorpresa en el certamen amistoso. Hace dos semanas, derrotaron de local a Deportivo Roca. El equipo de Mauro Laspada, mantuvo una base de la temporada pasada -en la que jugó la zona campeonato- y sumó refuerzos de renombre en la categoría.

El cruce de hoy será el tercer partido del Capataz en pretemporada, camino al Federal A. Jugó ante Cruz del Sur y Almagro.

Adán Valdebenito, el técnico y presidente del club, es claro con su mensaje puertas adentro y puertas adentro: “Siempre somos muy cautos. Como sucedió cuando entramos al Federal B, ahora lo que queremos en el A es mantener la categoría. Si después se puede apuntar a más mejor, pero la prioridad es seguir en el esta divisional”, dijo a noticiasnet.com.ar.

Para esta tarde, no confirmó la formación inicial, pero sería la misma que presentó ante el Naranja, con la inclusión del volante neuquino, ex Pacífico, Alex “Pope” Díaz y del experimentado delantero, ex River y Estudiantes, Diego Galván.

En Cipo, la lesión del defensor pampeano Jonathan Morales, le dio la chance al juvenil de 17 años, Nehuén García.

El lateral por izquierda canterano será la única novedad en el once de Zwenger, que repetirá la formación ante el Tricolor.