¿Qué generó la terrible explosión que llenó de muerte a Beirut?

Dos fuertes explosiones en la zona portuaria sacudieron y destrozaron hoy parte de la capital libanesa, Beirut , y provocaron al menos 70 muertes y más de 2500 heridos, según el Gobierno, que aún no anunció la causa definitiva del incidente, pero ya decretó un día de luto para mañana.

Tanto el presidente Michel Aoun como el primer ministro, Hassan Diab, convocaron públicamente a un día de duelo para mañana, lo que suma, además, al inicio de la nueva cuarentena decretada el lunes por el rebrote de los casos de coronavirus.

Aunque aún no hay una explicación oficial para las explosiones que enlutan a Beirut, el jefe de Seguridad Interna del Líbano, Abbas Ibrahim, explicó a la prensa, tras visitar la zona devastada, que los estallidos ocurrieron en el área portuaria de Beirut, en una sección que almacena materiales altamente explosivos, aunque no pirotecnia, como se había informado antes, según la agencia oficial de noticias estatal NNA. Al visitar el lugar de la explosión, el jefe de Seguridad Interna, Ibrahim, pidió calma ante la falta de certezas. "No podemos adelantarnos a las investigaciones", según replicó el canal de noticias ruso RT.

Sin embargo, el propio ministro del Interior del Líbano, Mohammed Fahmi, lanzó una hipótesis ante la prensa. "Debemos esperar a las investigaciones para saber cuál fue la causa de la explosión, pero la información preliminar indica que materiales altamente explosivos fueron confiscados hace años y hoy explotaron", aseguró el funcionario y agregó que la dirección de Aduanas "tendrá que explicar por qué".

Líbano declara un día de luto nacional mañana, miércoles, después de que la capital Beirut se haya visto sacudida por una fuerte explosión que ha causado graves daños en varios barrios y dejado un número de víctimas aún sin determinar



/ WAEL HAMZEH

El canal de televisión Mayadeen, en tanto, citó al director de Aduanas quien afirmó que la explosión fue causada por toneladas de nitrato.

Aún antes que se supiera qué sucedió, las autoridades del Líbano dieron alerta a todos los hospitales de la zona para recibir a un alto número de heridos y solo unas horas después algunos hospitales dijeron ya estar llenos con más de 500 pacientes con heridas provocadas por la explosión.

En videos difundidos en redes sociales se pudo ver una nube de humo que se alza sobre el cielo de la ciudad del Líbano y luego una fuerte explosión que se sintió a varias manzanas a la redonda. Varias imágenes mostraron cómo bomberos intentaban apagar el fuego y detener los destrozos materiales.

Yo: Agosto, sorpréndenos! Danos a la humanidad un respiro de la pandemia.

Agosto: Otra desgracia, Beirut

Que termine el 2020

Agosto: Otra desgracia, Beirut

Que termine el 2020 pic.twitter.com/zYMkwzC7Kc — Euge Rovira Tarigo (@EugeRovira) August 4, 2020

Otro video muestra la destrucción en las inmediaciones, con autos y camiones con vidrios rotos y las calles cubiertas de escombros.

Entre los edificios dañados están las oficinas del ex primer ministro Saad Hariri y las oficinas locales de CNN, según informó la propia cadena de noticias. Además, la sede del Partido Kataeb, una de las fuerzas más antiguas del país y una de las que representa a la poderosa minoría cristiana, quedó parcialmente destruida y su secretario general falleció por las heridas que le provocó la explosión. El edificio se encuentra muy cerca del puerto.

| TRAGEDIA EN LIBANO: Nivel impresionante de destrucción hoy en Beirut.

Según testigos, los hogares que se encontraban a una distancia de hasta 10 kilómetros de distancia resultaron dañados, con balcones derrumbados y vidrios destruidos. Una testigo que vio la escena a una distancia de varios kilómetros del lugar, dijo que sus ventanas estallaron por la explosión: "Lo que sentí fue un terremoto", afirmó Rania Masri a la cadena CNN.

"El departamento se sacudió horizontalmente y de repente se sintió como una explosión y las ventanas y puertas se abrieron de golpe. El vidrio se rompió. Muchas casas fueron dañadas o destruidas", describió la mujer.