Vaca Muerta: Rivero apoyó el reclamo de Weretilneck por obras

Agregó que “cuando lo planteaba en 2020, muchos me miraban sorprendidos y nadie se sumaba a trabajar el proceso y mucho menos los gobernantes a quienes siempre les preocupó más lo que se tenían que llevar de aquí sin siquiera pensar en lo que había que poner”. Y afirmó que “debo confesar que hoy leí primero con sorpresa y luego con mucha satisfacción parte de la disertación que el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck".

Rivero recordó que “quienes me conocen saben que una de mis mayores virtudes es la sinceridad, la que muchas veces me ha ocasionado problemas en la actividad política, pero es un valor al que nunca renunciaré y hoy me siento en la obligación de aplaudir el planteo realizado por el senador Weretilneck".