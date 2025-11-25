Tragedia en la Ruta 22: el conmovedor pedido de la familia de la víctimas

La familia de las víctimas quiere recuperar una valija que se perdió en el accidente. Contenía un elemento de alto valor sentimental.

La familia de las víctimas de la tragedia de la Ruta 22 pidió ayuda a la comunidad para recuperar objetos que se perdieron en en el brutal choque del viernes 21. En medio del dolor por la muerte de cuatro integrantes, la familia pidió ayuda a la comunidad para recuperar fotos y recuerdos.

Josema, "hijo, hermano y papá de los fallecidos del accidente de la Ruta 22" recurrió a las redes sociales para viralizar un pedido de ayuda. Por el choque se perdió una valija que entre otros elementos personales, tenía la computadora de una de las víctimas.

La valija no apareció entre los elementos que quedaron esparcidos en la calzada de la Ruta 22 por lo que presumen que alguien la tomó y la familia recurrió a la comunidad con la intención de recuperar, al menos, la computadora . "Es la (valija) de mi hermana, que llevaba su computadora y tenía muchos recuerdos en fotos de la familia . De verdad necesitamos esa computadora", expresó Josema.

posteo redes tragedia

El mensaje comenzó a circular en redes sociales este martes por la mañana y rápidamente se viralizó. En redes sociales se multiplican los mensajes pidiendo a quien tenga la valija y la computadora para que se la hagan llegar a la familia de Catriel. Se espera un gesto solidario en medio de tanto dolor.

Qué se sabe de la causa por el choque fatal en Ruta 22

El accidente se produjo el viernes por la mañana entre Fernández Oro y Allen. La familia de las víctimas viajaba desde Catriel hacia la costa atlántica cuando, según se presume, se desprendió parte del equipaje por lo que se detuvieron. El vehículo fue embestido desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok que viajaba a más de 170 kilómetros por hora.

Liliana Cocuzza, su hija Carina y sus dos nietos menores de edad murieron en el acto producto de la violencia del impacto. La camioneta en la que viajaban fue arrastrada por casi 40 metros y se prendió fuego.

Imputación Chino Araneda El chinito Araneda junto a su abogado defensor Michel Rischmann. La imagen fue tomada en la audiencia de formulación de cargos realizada este domingo. Gentileza AN Allen

El conductor de la Amarok, Axel “el Chinito” Araneda fue imputado por el delito de homicidio culposo y se dispuso su prisión preventiva por cuatro meses. La Fiscalía y la querella advirtieron que hay riesgo de fuga ya que Araneda tiene una condena previa por narcotráfico, por lo que de ser condenado recibirá una sentencia de cumplimiento efectivo.

La Policía determinó que conducía alcoholizado y la querella espera los resultados de otros análisis con la sospecha de que también había consumido estupefacientes.

El abogado de la familia, Marcelo Hertzriken Velasco aseguró que hay pruebas firmes contra el conductor, al que responsabilizó plenamente por la tragedia. "Si Araneda no hubiese conducido a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora, si no hubiese manipulado su teléfono filmando historias mientras conducía, si no hubiese trasnochado en una confitería de Cipolletti o consumido estupefacientes, probablemente el cuádruple homicidio culposo no hubiese acontecido", manifestó.