Productores alertan: "Somos tratados como delincuentes"

image.png Muy buena concurrencia en la expo. Foto: Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.

El Gran Campeón Hereford, de la Cabaña Río Pico, logró una oferta de 5 millones de pesos, mientras que por el Puro Registrado pagaron 5,2 millones de pesos. El Gran Campeón Macho Angus lo pasaron a corrales por falta de ofertas a pesar de salir con una base de 4 millones de pesos. Sin embargo, por el Reservado Gran Campeón, de la Cabaña Don Humberto, se pagaron 4,2 millones de pesos.

A las 11 de la mañana, presidentes de las distintas rurales tuvieron una reunión con Weretilneck, quien no dudó en comentar en su discurso los términos de ese encuentro: “Terminamos una reunión dura, sinceramente dura, con productores de todo el Alto Valle, con las problemáticas que tenemos con respecto a la inseguridad. Es un tema que a nosotros como gobernantes realmente nos preocupa, y no solo nos preocupa, sino hasta sentimos, les podría decir, cierta vergüenza por no poder garantizar los bienes de nuestros productores.”

WhatsApp Image 2024-09-29 at 18.41.08.jpeg El Gran Campeón Hereford, de la Cabaña Río Pico, logró una oferta de 5 millones de pesos. Foto: Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.

Bassi resaltó que “seguimos teniendo una Justicia muy garantista donde el productor muchas veces es considerado el delincuente, y el delincuente entra por una puerta y sale por la otra”, lo que desató un espontáneo y acalorado aplauso de los asistentes.

De todas maneras, el titular de la rural del Alto Valle, resaltó que “es de destacar esa comunicación que se mantiene con el Poder Ejecutivo, y que le hace muy bien al sector. También es de destacar la continuidad del plan ganadero que lleva más de una década, porque nos da herramientas a los productores para poder seguir invirtiendo en infraestructura y en compra de genética”.

WhatsApp Image 2024-09-29 at 18.42.35 (1).jpeg Desde las tribunas se escucharon los reclamos por mayor seguridad. Foto: Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.

25.000 hectáreas

Una vez más fue eje en los discursos la necesaria ampliación de las zonas bajo riego para dotar al sector ganadero de forrajes en tiempos de cambio climático.

El gobernador aseguró que en la provincia se llegó a las 85.000 hectáreas bajo riego dedicadas a la producción de forrajes, de las cuales 25.000 son de maíz.

Bassi coincidió en que “cuanto más maíz y más alfalfa tengamos, vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar los momentos de sequía, que hoy ya son moneda corriente en los campos de secano”.

WhatsApp Image 2024-09-29 at 18.41.07 (1).jpeg Los productores resaltaron el avance del sector forrajero en la provincia. Foto: Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.

"Pretenden mantener el estatus sanitario”

La semana pasada sesionó en Allen el Consejo Federal Agropecuario de la Patagonia, que fue encabezado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

El presidente de la Rural del Alto Valle remarcó que “desde Nación nos confirmaron que no hay ningún interés en mover la barrera, ni permeabilizarla. Al contrario, pretenden mantener el estatus sanitario”.

WhatsApp Image 2024-09-29 at 18.41.04.jpeg El remate de la exposición presentó ofertas en torno a los 5 millones. Foto: Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.

La motosierra

Pero hizo notar que los créditos anunciados para el sector ovino, luego del recorte de financiamiento a la Ley Ovina, deja fuera de las operatorias a la mayoría de los ganaderos de la provincia, atento que el 80% de ellos tienen menos de 400 ovejas y no cumplen con los requisitos administrativos y burocráticos.

“Es fundamental continuar instrumentando medidas que fortalezcan y que permitan a este pequeño productor salir de lo que es una economía de subsistencia y tener una economía productiva medianamente rentable”, reclamó Bassi.

Y consideró que “muchas veces son productores que no están formalizados y no pueden acceder a los créditos que teóricamente otorgó ahora el gobierno nacional a través del Banco Nación”.