La historia de Bruno, el profe que sueña ser el mejor del mundo

A Bruno le llegó la invitación casi por casualidad. O por algoritmo. Pero fue su compañera de vida quien lo impulsó a inscribirse . "Me salió la invitación por redes sociales, era algo libre. La que me insistió y me dijo que me podía anotar es mi esposa, ella también es docente, profesora de Lengua y Literatura, y me decía ¿podés anotarte?", contó el docente a CNN Radio Roca .

"Nosotros hace un tiempito habíamos sido reconocidos en la escuela con un proyecto que llevamos adelante, a nivel latinoamericano, entre 55 propuestas, quedamos terceros entre muchas universidades, institutos terciarios, institutos de educación superior. Entonces, ese logro también fue como: ´Wow, mirá a dónde llegamos´. Y también me animó a decir, ¿por qué no?".

Según el sitio web oficial del Global Teacher Prize, el profesor argentino fue elegido por su vocación por la excelencia y por involucrar a sus estudiantes a que utilicen impresoras 3D para diseñar y fabricar dispositivos para personas con artritis reumatoidea. El proyecto surgió en 2019 cuando el grupo Amar, integrado por personas con artritis, llevó la inquietud sobre la posibilidad de que la escuela fabricara ese tipo de artefactos.

"Teníamos una impresora, empezamos a traer fotos, empezamos a ver, nos propusimos construir algunas, ir probando prototipos. Se lo propuse a los estudiantes, vinieron pacientes, contaron sus experiencias, sus dificultades, les dijeron: ´mirá, yo no puedo subir el cierre, yo no puedo abrir una botella, a mí me cuesta hacer eso, no puedo agarrar la llave para abrir la puerta, ¿se puede hacer algo respecto a esto?´. Así fueron surgiendo ideas y entonces bueno, empezamos a fabricar nosotros", explicó Guillén.

En la actualidad, más de 100 personas con artritis reumatoide ya se vieron beneficiadas por los dispositivos que Bruno y sus estudiantes diseñan, imprimen, mejoran en cada nueva versión y entregan gratuitamente.

El profesor habló de la motivación que genera tanto en docentes como en los estudiantes que ven plasmadas sus ideas y cómo solucionan problemáticas sociales. "Es mostrar también que la educación argentina tiene muchos valores y que se hacen bien las cosas", asegura.

Bruno, el profe creativo y solidario, que sueña con ser el mejor del mundo

A Bruno la idea de ganar el premio lo entusiasma, lo hace soñar en lo personal, pero también en lo social. "Ya estuve soñando con eso. De alguna manera, tengo sueños personales y sueños más comunitarios, por así decirlo. En lo personal, vivo en Bariloche, donde es difícil acceder a una vivienda, yo hoy en día sigo alquilando, después de 10 años de casado, de vivir con mi esposa, seguimos alquilando, siendo los docentes full time, no hemos podido acceder ni en un terreno, ni en una vivienda, está realmente complicado. Entonces, en lo personal, eso sería un gran sueño, para estar tranquilo, tener estabilidad", remarca ilusionado.

Además, anhela poder invertir también en el Centro de Educación Técnica (CET) N° 2 donde vio la luz el proyecto. "Me gustaría poder invertir en mi escuela, poder comprar las máquinas que siempre soñé tener, me permitirían seguir con otros proyectos que no podemos llevar a cabo porque nos falta maquinaria".

Guillén también sueña con que la iniciativa pueda extenderse a otros puntos del país. "Todas las escuelas técnicas del país hoy en día tienen impresoras 3D. Entonces una de las metas es compartir el proyecto y que esto se replique porque las personas con artritis no viven en Bariloche, viven en todas partes del mundo, en todas las ciudades tenemos gente con artritis. Entonces es algo que tranquilamente con organización, con tiempo de planificarlo, se puede concretar".