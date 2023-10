Juan Martín: "El acuerdo con Milei ayuda a que el cambio llegue"

El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, apoyó la decisión de la ex candidata presidencial del partido y apuntó contra Morales. "Los radicales que conviven con nosotros radicales que están plenamente comprometidos en que el cambio llegue a la Argentina y probablemente el abanderado de esa posición política sea el ex candidato vicepresidente Luis Petri. Así que respeto por ese radicalismo que está de pie y que no mira para otro lado, quiere que la Argentina tenga un cambio. Lo de Morales, por supuesto, no me genera nada, me da hasta pena", disparó en CNN Radio Roca.