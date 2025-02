Incendio en el Valle Magdalena: más de 22 mil hectáreas arrasadas y ecosistemas en peligro

Incendio Valle Magdalena (1).jpg

A estas acciones se suman 13 medios aéreos, entre helicópteros y aviones hidrantes, que desde las 7:30 de la mañana realizan constantes descargas de agua para intentar contener la propagación del fuego. A pesar de estas intervenciones, las condiciones climáticas adversas y la topografía del terreno dificultan las operaciones, haciendo que el incendio se mantenga activo.

El Comando Unificado ha subrayado la complejidad de la situación y la necesidad de mantener un despliegue constante de recursos. La estrategia de combate se basa en una planificación detallada, que es revisada y ajustada diariamente por especialistas en incendios forestales. El objetivo es optimizar el uso de los recursos disponibles y priorizar la protección de las áreas más sensibles del ecosistema.

El impacto de este incendio no solo representa una grave pérdida ambiental, sino que también pone en alerta a las comunidades cercanas. Aunque hasta el momento no se han reportado evacuaciones, las autoridades siguen de cerca la evolución del fuego y no descartan tomar medidas adicionales si la situación lo requiere.

Incendio Valle Magdalena (2).jpg

La zona afectada dentro del área protegida corresponde a una Reserva Natural Estricta, una categoría de máxima protección dentro del Parque Nacional. Estos territorios tienen el propósito de resguardar especies en peligro de extinción, conservar hábitats amenazados y garantizar la preservación de la biodiversidad a largo plazo. Sin embargo, las llamas ya han consumido especies emblemáticas como araucarias milenarias, lengas, ñires y cañas colihues, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del lugar.

Con un escenario climático cada vez más extremo, marcado por altas temperaturas y sequías prolongadas, los incendios se han convertido en una amenaza recurrente para los ecosistemas naturales.

Incendio en el Parque Lanín: trasladaron un campamento base cerca de Aluminé

Desde el gobierno indicaron que se montó un segundo campamento base en la zona de Aluminé, en el Rahue, para unas 200 personas. Se instaló una estructura operativa, con un equipo completo de logística, planificación y operaciones. Aunque aclararon que el fuego no llegó a las poblaciones cercanas y no afectó ninguna vivienda.

Incendio Valle Magdalena (3).jpg

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna, explicó que “el incendio cambió toda su intensidad y tiene mucho que ver con la estrategia que se implementó para el ataque del fuego -que fue inicialmente controlar la cola del incendio en la región del flanco derecho cuidando a las comunidades- y que eso dio su resultado, fue muy preciso y en este momento está totalmente distinto el escenario”.

Detallaron que en estos días se creó un segundo campamento base en la zona de Aluminé, donde se instaló una estructura operativa para 200 personas. Se desplegaron 12 vehículos 4x4, el equipo de Epen está acondicionado e instalando luminarias para la base; y el municipio de Aluminé está colaborando en forma activa en todo este armado, con el objetivo de controlar y combatir el incendio en esa área.

Si bien las condiciones climáticas afectan la labor de los brigadistas que intentan mitigar las llamas, Ortiz Luna aseguró que "en este momento no tenemos riesgo de avances sobre las poblaciones, tampoco en animales o en viviendas”.