Fiesta Nacional del Folklore y la Familia: habrá premios millonarios, artistas consagrados ¿Dónde y cuándo?
La edición más esperada ya se siente en las calles: bingo millonario, gastronomía colmada y una grilla artística de primer nivel nacional.
La previa de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia ya se instaló en las charlas del Valle Medio. En comercios, en cafés y en cada esquina de Choele Choel, el clima festivo crece al ritmo de un atractivo que este año explotó como nunca: el bingo millonario.
La organización lanzó un sorteo que desató una verdadera fiebre regional, con premios que incluyen dos autos 0 km y más de 75 millones de pesos. Los sorteos se realizarán dentro del predio y se perfilan como uno de los grandes atractivos paralelos de esta edición.
Te puede interesar...
En paralelo, el movimiento gastronómico también anticipa un fin de semana multitudinario. Los puestos y foodtrucks están casi completos y ofrecerán sabores regionales y opciones familiares pensadas para acompañar cada noche de espectáculo.
Una nueva era: la fiesta ya es nacional
Después de más de medio siglo como encuentro provincial, Choele Choel vivirá por primera vez la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, un hecho histórico para la localidad y para toda la región. Desde el Municipio destacaron que este salto de categoría “no es solo un título, sino un cambio de escala”:
“Choele se ubica en el mapa mayor de las celebraciones argentinas, un lugar al que solo se llega con trayectoria, identidad y consolidación”, remarcaron.
El predio de la avenida San Martín, un espacio verde planificado hace cinco años, ya se transforma en un parque anfitrión que recibirá a miles de visitantes, artesanos, emprendedores y familias durante tres días de celebración.
Además del escenario principal, esta edición sumará un segundo espacio para peñas, músicos emergentes y propuestas tradicionales, e incluirá en su programación a los artistas regionales seleccionados en el certamen municipal.
Grilla artística: tradición, masividad y figuras nacionales
Viernes 5
-
Los Cuatro de Córdoba: emblema del folklore festivo con más de cinco décadas de trayectoria.
Los Nocheros: referentes históricos del folklore romántico y una de las bandas más influyentes del género.
BM: la figura joven que fusiona cumbia y pop urbano, con fuerte impacto en plataformas digitales.
Sábado 6
-
Los Palmeras: una de las agrupaciones más populares del país, dueña de una colección de hits que ya son parte del cancionero nacional.
Natalia Pastorutti: voz renovadora del folklore, con una impronta moderna que pisa fuerte en los festivales más grandes.
Domingo 7
-
Vilma Palma e Vampiros: banda insignia del rock-pop de los ’90, con éxitos que marcaron a toda una generación.
Dale Que Va: una de las propuestas tropicales más convocantes de los últimos años, elegida para el cierre festivo.
Tres noches, miles de personas, un bingo millonario, gastronomía colmada y artistas que hoy lideran la música nacional: la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia llegó para quedarse. Choele Choel se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia cultural.
Leé más
Incendios en Bariloche: podrían ser por una disputa familiar
Se abre negociación por créditos a 10 años para la compra de malla antigranizo
Hay un "reactor nuclear" en los campos del norte de la Patagonia
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario