Extenso corte de luz en un sector de Fernández Oro: la bronca de los vecinos

Pasadas las 10 se interrumpió el suministro de energía eléctrica y crece el malestar entre los vecinos.







Un extenso corte de luz que ya superó las dos horas genera inconvenientes y el malestar de los vecinos en un amplio sector de Fernández Oro. Desde distintos barrios realizaron el reclamo correspondiente a través del sistema de atención automática de la empresa Edersa.

"Todas las semanas hay que soportar los cortes... Parece que es general porque en el Piedras Blancas y Los Frutales tampoco tienen", aseguró indignada una vecina del barrio Los Troncos.

Por el momento se desconocen las razones del "apagón" ya que desde la distribuidora Edersa aún no se expresaron al respecto.