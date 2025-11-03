Elecciones 2025: se confirmó quiénes ingresan al Congreso

La Justicia Electoral confirmó los resultados finales de las elecciones legislativas. LLA había objetado algunas mesas por la cantidad de votos nulos. Los detalles.

El escrutinio definitivo de las elecciones nacionales en Río Negro confirmó algunos datos del recuento provisorio, pero cambió algunos números. Se llevó a cabo con escaso margen de votos para definir una banca en el Congreso y reclamos de La Libertad Avanza por supuestas irregularidades.

El escrutinio provisorio había cerrado con 2100 votos de diferencia entre Fuerza Patria y LLA en la categoría Senadores . El ganador se llevaba dos bancas y el segundo obtenía un escaño, por lo que el escrutinio definitivo fue seguido con atención a nivel nacional.

Los apoderados de LLA aseguraron que había demasiados votos nulos por lo que pidieron una revisión profunda de las actas y las urnas, más allá de sumar las 11 mesas cuyos resultados no habían sido cargados el domingo 26 de octubre, tras la votación.

El conteo final, sin embargo, ratificó los resultados provisorios, aunque modificó porcentajes. El más notorio es la de la participación, que que alcanzó el 69,41%, más de cuatro puntos por encima de los que había arrojado el provisorio. La información del recuento de votos de la Justicia Electoral Nacional fue validada por la Secretaría Electoral de la provincia.

urna elecciones.jpg

Fuerza Patria se impuso finalmente en la categoría de senadores nacionales con una diferencia mayor a la del escrutinio provisorio. La lista que encabezaba Martín Soria logró 2.259 votos de ventaja sobre La Libertad Avanza, y aseguró dos bancas en la Cámara Alta. En tanto, el espacio liberal se mantuvo al frente en la categoría de diputados, con una ventaja de 18.246 sufragios.

Según los datos oficiales difundidos por la Justicia Electoral Nacional y confirmados por la Secretaría Electoral de Río Negro, Fuerza Patria alcanzó 124.233 votos (29,03%) en la categoría Senadores, mientras que La Libertad Avanza reunió 121.974 (28,50%). En el recuento provisorio, los do partidos más votados habían logrado el 30% de los votos, por lo que se redujo el porcentaje obtenido para sus candidatos. En tercer lugar se ubicó Juntos Defendemos Río Negro, con 109.339 votos (25,55%), y más atrás el PRO – Propuesta Republicana, con 18.759 (4,38%).

Quiénes entraron al Congreso por Río Negro

La diferencia de 2.259 votos se sostuvo a lo largo del proceso de verificación y selló la distribución de bancas: Soria y Ana Marks, de Fuerza Patria, accederán al Senado por la mayoría, mientras que Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, ocupará la banca por la minoría.

En la categoría Diputados Nacionales, los resultados definitivos también confirmaron la tendencia inicial. La Libertad Avanza obtuvo 131.557 votos (30,74%), seguida por Fuerza Patria, con 113.311 (26,48%), y Juntos Defendemos Río Negro, con 100.694 (23,53%). El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad alcanzó 11.922 votos (2,78%), y el Movimiento al Socialismo (MAS), 5.061 votos (1,18%).

De esta forma, Aníbal Tortoriello, de La Libertad Avanza, y Adriana Serquis, de Fuerza Patria, ocuparán las dos bancas de diputados nacionales por Río Negro.

La participación en las urnas fue del 69,41% sobre un padrón de 616.451 electores, incluyendo residentes en el exterior y personas privadas de libertad.

El proceso de escrutinio definitivo se desarrolló sin irregularidades y con presencia de fiscales de todas las fuerzas políticas. Desde el comando de Fuerza Patria destacaron que los resultados “ratifican la voluntad expresada por el pueblo rionegrino en las urnas y la unidad del peronismo provincial”. En tanto, en La Libertad Avanza reconocieron la confirmación del resultado, aunque insistieron en su reclamo por mayor transparencia en algunas mesas.