Provincia LMCipolletti Volcán Lanín Tensión en el volcán Lanín: un andinista sufrió una caída y se montó un operativo de rescate

El despliegue comenzó tras la emergencia que sufrió un andinista en la zona de la precumbre. Lo que se sabe hasta el momento.







En el parque nacional Lanín coordina el operativo de rescate

Un nuevo operativo de rescate se inició este lunes al mediodía en el parque nacional Lanín, más precisamente en el volcán del mismo nombre, luego de que un andinista sufriera un accidente.

De acuerdo a la información preliminar, el hombre habría sufrido una caída en el volcán Lanín, en la cara oeste del macizo (pre cumbre).

volcan lanin rescate La persona se encontraba consciente, acompañado por dos guías. El operativo es llevado a cabo por 10 rescatistas ICE del Parque Nacional Lanín, agentes técnicos y Guardaparques de Tromen.