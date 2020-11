Proteccionistas rechazan nuevos caniles en la Isla Jordán

Es por esta y otras razones que cuestionaron duramente la decisión de construir 50 caniles más impulsada por la Secretaría de Fiscalización del Municipio, cuando los caniles ya existentes no han sido reparados ni puestos en condiciones para asegurar una estancia digna a las mascotas que ya viven en el lugar.

Además, las proteccionistas, consideran que los caniles que se están haciendo son chicos, tienen más aspecto de jaula que de otra cosa y se los está levantando junto a una calle del sector, por lo que los perros estarán expuestos a lo que les arrojen quienes circulan por las inmediaciones.

La referente María Acosta dijo que lo que ellas habían solicitado eran cuatro caniles de seguridad, para los perros agresivos, como los que suele. Lo que no se habían imaginado es que Fiscalización, a cargo de Cristian Blanco, se iba a largar a hacer “jaulas de 2 por 2”, con un diseño que no responde a las necesidades de los animales y que no sirve a los propósitos de mejorar las condiciones en el predio.

Le llamó la atención que estas tareas hayan comenzando cuando ya está dispuesto que el refugio canino y el área de Zoonosis pasen a formar parte de la Secretaria de Servicios Públicos, que conduce Patricia Fernández.