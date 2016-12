Pronostican para hoy y mañana temperaturas cálidas

La AIC está pronosticando para la región del Alto Valle, cálido a caluroso el día de hoy con cielo mayormente despejado. Se mantiene cálido mañana con ingreso de aire frío sobre la tarde que provocará períodos de vientos regulares con ráfagas fuertes a intensas sobre le centro de la provincia del Neuquén.

Descenso de la temperatura el miércoles y cálido nuevamente hacia el fin de semana. Períodos ventosos generalizados el sábado.

Para este lunes se espera una temperatura máxima entre 34º a 36º C, viento del NNO de 10 a 45km/h.

Mañana martes, cielo despejado. Mínima entre 14º a 16º C, máxima 36º a 38º C, viento entre 10 a 55km/h del NO.

Para el miércoles, la AIC pronostica, cielo despejado; temperatura mínima 9º a 11º C, máxima 26º a 28º C. Viento del SO de 45 a 15km/h.

El jueves, cielo despejado. Temperatura mínima 7º a 9º C, máxima 28º a 30º C; viento entre 10 a 50km/h del SSO. En tanto que el viernes habrá cielo mayormente despejado. Temperatura mínima 10º a 12º C, máxima 30º a 32º C. Viento del SO de 15 a 35km/h.