“El imputado y sus dos compañeros se habrían apoderado ilegítimamente de 16 cajas de agroquímicos conteniendo 12 botellas de un litro cada una, de las cuales 100 litros correspondían al químico “Piritech”, 68 litros a “Actisel”, 24 litros de “Tecto”. Además se habrían llevado 5 bidones de 20 litros de “Captan”, un grupo electrógeno, dos celulares y dinero en efectivo”, enumeró la fiscalía.

La acusación describió que “el imputado y sus dos cómplices habrían cargado los agroquímicos y el resto de los objetos sustraídos en un Palio color gris, perteneciente a uno de los serenos del lugar, y se dieron a la fuga apropiándose también del rodado”.

La calificación legal propuesta por la fiscalía para esta etapa de formulación de cargos es la de “robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo aún no puede tenerse por acreditada y por haber sido cometido en poblado y en banda”, siendo el hombre responsable a título de co-autor, de conformidad con los Arts. 166 inc. 2, último párrafo, 167 inc. 2 y 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio recabado hasta el momento se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad pertenecientes a la empresa, la denuncia realizada por los serenos de Zetone, la ampliación de la denuncia del gerente de operaciones, el acta de las primeras intervenciones del personal policial de la Unidad 48.

Tribunales Roca Prisión preventiva para el único detenido por el millonario robo de agroquímicos La Súper Digital

Se suma el informe del Gabinete de Criminalística acerca de los rastros papilares con correspondencia con el imputado, hallados en el auto que habrían utilizado para irse del lugar. El vehículo encontrado abandonado, los informes de la Birgada de Investigaciones de la Policía de Río Negro como también los realizados por el Gabinete de Criminalística.

El defensor penal público que asiste al imputado se opuso a la calificación legal sosteniendo que no estaba de acuerdo con la descripción de lo sucedido, proponiendo que el hombre fuera imputado por el delito de “encubrimiento”. “Ya que en el hecho no hay mención que lo conecte con el robo, pero sí con el hallazgo de los agroquímicos”, explicó el representante del Ministerio Público de la Defensa.

La fiscalía, además, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por 4 meses, sosteniendo que “existe información suficiente para endilgar la co-autoría de los hechos. Buena parte de los elementos sustraídos, de gran valor patrimonial, fueron encontrados en la vivienda del hoy imputado. Las huellas que se encontraron en el vehículo son de él. Se trató de un hecho violento, en horas de la madrugada, con armas, y fueron tres personas que sorprendieron a quienes allí estaban trabajando”, argumentó la fiscal del caso.

“El hombre fue encontrado luego de que esta fiscalía emitiera la orden de detención correspondiente y se estaba escondiendo en otro lugar. Además sumamos el peligro de entorpecimiento a la investigación ya que quedan medidas por producir”, agregó la fiscalía.

Pese a la oposición del defensor, el juez de Garantías interviniente resolvió que el hombre, con antecedentes condenatorios, continúe detenido por el plazo de 4 meses y que la investigación siga su curso por el mismo plazo legal.