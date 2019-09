Impugnaron, por ser supuestamente inconstitucionales, tanto los decretos 561/19 567/19 del Poder Ejecutivo nacional como las Resoluciones Generales de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 4546/19 y 4547/19, y pidieron a la Corte que declarara su nulidad.

Las demandantes sostuvieron que las medidas dictadas por el Gobierno les causan perjuicios económicos y afectan su política fiscal y financiera. Además, en casi todos los casos, solicitaron medidas cautelares, que suspendan la aplicación de las normas del Ejecutivo nacional. Luego se planteó una instancia de diálogo y Río Negro desistió de la acción judicial.

El otro frente de batalla contra Nación

Otra de las medidas de Nación que generaron malestar en el gobierno provincial fue la del congelamiento del dólar para el petróleo en boca de pozo, que también generará pérdidas millonarias para las arcas rionegrinas. En ese caso, desde la Casa Rosada plantearon una compensación que, sin embargo, no alcanzaba a cubrir ni el 10% de las pérdidas proyectadas. Por ese motivo, el gobernador Alberto Weretilneck no solo no la aceptó, sino que, además, decidió continuar con la demanda judicial que ya cursa en la Corte Suprema de la Nación, planteando la inconstitucionalidad de la medida.