Vuelco y muerte a más de 200 km/h: la decisión contra el conductor del BMW

El juez Cristian Piana consideró que “la suspensión de juicio a prueba no puede prosperar en este caso” y que “son varios los elementos que dan cuenta que está fundada la oposición de las partes acusadoras al otorgamiento”. Entre ellos, detalló que la fiscalía propone una calificación con dos agravantes “que elevan el mínimo de la pena”, uno de ellos, es que la velocidad fue elevada a más de 30 km/h de lo permitido y, finalmente, agregó: “incluso, fue superada en una velocidad mucho mayor de 93 km/h”.

El pedido de que no se otorgue la suspensión de juico a prueba fue realizado por la fiscal del caso Silvia Moreira, en sintonía con la familia de la víctima representada por una abogada particular que interviene como querellante, quien había hecho una idéntica solicitud la semana pasada. La probation es una salida alternativa que suele aplicarse cuando el delito atribuido prevé una pena inferior a tres años de prisión y el imputado no tiene antecedentes penales, entre otros requisitos.

bmw accidente ruta 51 neuquen El fuerte vuelco ocurrió el 29 de junio de 2024.

En este caso, M.R fue acusado por el asistente Pablo Jávega, en una audiencia de formulación de cargos realizada en octubre de 2024, por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, doblemente agravado por conducir en exceso de velocidad de más de 30km/h y con culpa temeraria, en carácter de autor.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal y la policía provincial el hecho ocurrió a 15 kilómetros al Oeste de la rotonda ubicada en la intersección con la Ruta provincial N° 7. M.R conducía un automóvil BMW M240 y Bartes iba como acompañante. Lo hacía circulando a más de 200 km/h, de forma negligente y antirreglamentaria, cuando se produjo la explosión del neumático trasero izquierdo que provocó la desestabilización del automóvil. El conductor perdió el control del vehículo, derrapó y finalmente volcó. Como consecuencia de ello, Bartes falleció a causa de un traumatismo encefalocraneano grave.

Según las pericias, al momento del vuelco M.R conducía excediendo el límite de velocidad permitido, haciéndolo al menos a 203 km/h cuando según la normativa aplicable en la zona el máximo permitido es de 110 km/h.

Con la resolución adoptada por el juez de garantías Cristian Piana, la Oficina Judicial deberá fijar, en los próximos días, la fecha para la realización de la audiencia de control de acusación.