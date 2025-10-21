San Patricio del Chañar: desesperada búsqueda de un hombre que se tiró al río y no volvió a salir

El operativo para hallar al hombre no dio resultados positivos el lunes. Este martes se reanuda la búsqueda.

Una urgente búsqueda rige desde el lunes en San Patricio del Chañar , a la vera del río Neuquén. Un hombre, identificado como Victor Hugo Plaza, de 44 años y oriundo de Salta, se sumergió en un área peligrosa del río alrededor de las 5 de la tarde y no volvió a salir.

Ocurrió a la altura de picada, 4, en la zona sur de la localidad. El hombre habría consumido alcohol y se lanzó a refrescarse. Según informaron desde la comisaría 13, al tirarse al agua solo estaba vestido con un pantalón corto oscuro.

Según contó el titular de esa sede policial, comisario Emilio Díaz, en diálogo con LMNeuquén, recibieron la llamada de un transeúnte que vio a Plaza lanzarse al agua a las 17. Cerca de las 17:30 comenzó el operativo de búsqueda. Este involucró a efectivos de la comisaría 13, bomberos del cuartel 5, bomberos voluntarios y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de San Patricio del Chañar.

busqueda rio el chañar

Según contó Díaz, la zona no está habilitada para bañarse y, de hecho, no había otras personas nadando en el río. Detalló que, al llegar, realizaron entrevistas a siete personas que pasaban la tarde en el lugar. Ninguna de ellas vio nada fuera de lo común.

La búsqueda se desarrolló utilizando un bote oficial que rastrilló la superficie del río de toda la zona costera entre las 17:30 y las 19:30 con resultados negativos. Díaz informó que, al ocurrir a las 17, los buzos tácticos no podían llegar a tiempo al lugar desde Neuquén capital. Una vez oscurece, estos efectivos no operan por la falta de visibilidad.

El comisario contó que la búsqueda se reanudó a las 9 de la mañana de este martes, utilizando los mismos equipos que el lunes y sumándose los buzos tácticos. La búsqueda se encuentra a cargo de la Dra Lucrecia Sola del ministerio público fiscal.

busqueda río el chañar (1)

El hombre se mudo desde Salta a San Patricio del Chañar hace ocho meses

Según contó Díaz, Plaza vive con su primo y sobrino en San Patricio del Chañar hace aproximadamente 8 meses. Explicó que había venido desde Salta para la última cosecha, le gustó el lugar y se quedó.

El primo se entrevistó con la policía e informó que Plaza estaba tomando alcohol desde el domingo a la noche y lo había mantenido hasta el momento de su desaparición. "Estaba como manga", dijo el hombre a los efectivos.

Al momento de arrojarse al agua, el hombre se encontraba con su sobrino (el hijo de su primo). Díaz explicó que toda esa zona es de chacras y que ningún área del río está habilitado para bañarse, exceptuando el balneario municipal, que se encuentra en un brazo mucho menos caudaloso. El comisario afirmó que toda la zona está apropiadamente señalizada, debido al peligro que puede implicar nadar en las aguas correntosas del río Neuquén.

De resultar negativo el operativo de este martes, Díaz dijo que se utilizará la misma metodología (con buzos tácticos y embarcación inflables) el miércoles.