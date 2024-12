Roberto Uriarte apuntó a la "corporación político-judicial" y acusó a Ives Vallejos

Juicio Otoño exterior .jpg

En este marco, volvió cuestionar el accionar policial y señaló al comisario retirado Ives Vallejos, quien estaba a cargo de la Comisaría 26 cuando se produjo la desaparición de la adolescente de 16 años, y que declaró en el debate.

Puntualmente resaltó que cuando advirtieron que no regresaba al hogar la noche del 23 de octubre de 2006, él fue a realizar la denuncia y le tomaron una exposición, en la que no brindó precisiones de la ropa que vestía, porque en ese momento no lo sabía.

Sin embargo minutos después desde la unidad policial emitieron un radiograma que alertaba por la desaparición de la menor, pero que describía su vestimenta.

ives vallejos juicio otoño uriarte.jpg Ives Vallejos, era el jefe de la Comisaría de Fernández Oro cuando desapareció Otoño, hace 18 años. Roberto, el papá de la víctima, cuestionó su labor cuando inició la investigación. Archivo

Sobre ese incidente, manifestó que pudo haber explicado el vínculo con los cuatro imputados: Maximiliano Manuel Lagos, Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri y Germán Ángel Antilaf.

“Como sabía Vallejos la descripción de sus ropas. Alguna relación que hay con los imputados puede venir de ahí”, expresó Uriarte.

A ello le agregó que esa noche vieron al único patrullero que tenía la comisaría que recorrió la zona de la chacra donde vivían “en varias oportunidades”, lo que para ellos fue inusual.

El Comité de Crisis y el objetivo político

También mencionó en el supuesto entramado la conformación del Comité de Crisis, que estuvo integrado por funcionarios del gobierno provincial, policías y el ex juez del STJ Víctor Sodero Nievas, entre otros.

Dijo que ese comité “sirvió para facilitar un período de elecciones sin complicaciones”.

“Esos momentos estaba convulsionado el pueblo y el Alto Valle con la búsqueda de Otoño”, recordó.

También habló de una pericia de vellos púbicos que encontraron en la ropa que llevaba su hija, que no se concretó de manera inmediata porque el Poder Judicial “argumentó que no tenía recursos”.

Esa prueba, añadió se hizo 16 años después con nuevas tecnologías. Sin embargo no arrojó resultados contundentes contra los acusados.

La hipótesis de la trata de personas

Uriarte al igual que su abogada querellante Gabriela Prokopiw, sostienen que a Otoño la secuestraron con el objetivo de entregarla para ser explotada sexualmente.

Luego de hablar frente al tribunal, Roberto lo hizo por primera vez durante el juicio con la prensa. Lo hizo en la vereda del edificio judicial cipoleño, donde se realizó una nueva manifestación para reclamar la condena de los acusados.

Alegatos Otoño Uriarte (16).jpg Anahi Cárdena

“Desde un comienzo insistíamos con la cuestión de la trata de persona y la complicidad de la policía, que no implica que estos muchachos no sean responsables como mano de obra. Más arriba hay una complicidad importante, porque si no no hubiese pasado todo este tiempo para llegar al juicio”, aseveró Uriarte y opinó que esas responsabilidades se deberían investigar y poniendo nuevamente a Vallejos en el foco, llegar a un segundo debate.

Agregó en este sentido que “hay mucha evidencia, quizá en este caso no hay nadie implicado, pero bueno, Vallejos no pudo explicar lo de la ropa de Otoño. Si no es él es alguien de su entorno quien hizo el radiograma”,

Las críticas también se extendieron a funcionarios judiciales y comportamientos personales y mencionó el caso del ex juez Juan Barnardi, quien mientras estaba en el cargo fue condenado a 5 años de prisión por corrupción de menores.