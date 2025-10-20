Quién era el joven fallecido tras un violento vuelco en Ruta 7

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo a la altura de San Patricio del Chañar, en Picada 9.

Nueva información surgió respecto al trágico vuelco en Ruta 7 , cerca de El Chañar, ocurrido la madrugada del domingo. El siniestro dejó como saldo al conductor del vehículo herido y a un joven fallecido, cuya identidad se conoció este lunes.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, se trata de Renzo Prado, de 25 años y con domicilio en Guaymallén, Mendoza . La madre de Renzo, Cintia Prado, realizó el domingo una publicación solicitando la asistencia de la comunidad para poder trasladarse desde su lugar de origen hacia Neuquén.

"Acudo a la solidaridad del pueblo y la gente que nos conoce. Como saben, anoche falleció mi hijo Renzo Prado en la ciudad de El Chañar, Neuquén, y en este momento no cuento con el dinero necesario para viajar. Necesito de su colaboración para cubrir gastos , se lo agradecería de corazón", escribió la mujer.

Seguido de esto, dejó su alias para que la comunidad pueda aportar: "yuriana.25", a nombre de Cintia Prado. "Agradecemos su ayuda", cierra la breve publicación acompañada de una foto de su hijo.

joven fallecido ruta 7 (1)

Cómo fue el trágico vuelco en Ruta 7

El hecho ocurrió alrededor de las 2.40, cuando personal de la Comisaría 13°, Bomberos del Cuartel 5, Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar y la División Tránsito Añelo acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un vehículo siniestrado al costado de la ruta.

Al llegar, los efectivos constataron la gravedad del hecho: el auto se encontraba volcado sobre la banquina norte, y dos personas habían salido despedidas del habitáculo. Uno de ellos fue hallado con vida y trasladado de urgencia al hospital local; el otro, yacía sin signos vitales, conforme certificó la médica de guardia del nosocomio de El Chañar.

El Citroën C3 Picasso gris, que protagonizó el accidente, era conducido por un joven de 26 años, oriundo de Famaillá (Tucumán). Este resultó herido. Lo acompañaba Prado, quien perdió la vida en el lugar.

accidente picada 9 el chañar El fatal accidente en la Ruta 7 a la altura de la Picada 9.

De acuerdo con las primeras pericias, el auto circulaba por la Ruta 7 en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, provocando el despiste y posterior vuelco. La violencia del impacto fue tal que ambos ocupantes salieron despedidos del vehículo.

La Fiscal Lucrecia Sola, de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas de Neuquén, intervino en el caso. La circulación permaneció cortada en el derivador de Picada 8½ y en el cruce de Ruta 7 y 8 durante varias horas, mientras trabajaba personal de Accidentología Vial, que realizó las mediciones y pericias de rigor.

Entre los elementos secuestrados, la policía informó la documentación del vehículo, dos teléfonos celulares y otros objetos de interés para la investigación. El cuerpo del joven fallecido fue trasladado en la unidad de la Morguera Judicial hacia la sede de Medicina Legal en Neuquén capital, donde se realizaron las tareas correspondientes.

El vehículo siniestrado fue secuestrado y trasladado al predio de la División Tránsito Añelo, a disposición de la fiscalía.

Finalmente, en el hospital local se practicó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 2,13 gramos por litro de alcohol en sangre, según el equipo Dräger 7510 AR.