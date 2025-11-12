Qué pasó con el conductor del auto que causó la muerte de un joven motociclista en Cipolletti

La víctima era un empleado del municipio de Cipolletti de tan solo 20 años. Acusan a su conductor del auto de haber girado en U, maniobra considerada antirreglamentaria.

El conductor del auto que causó la muerte del empleado municipal fue imputado por homicidio culposo en accidente tránsito. La audiencia se hizo este miércoles en los tribunales cipoleños.

El conductor del auto contra el que chocó un motociclista de 20 años , que falleció horas después productos de las lesiones padecidas, fue acusado formalmente por el delito de homicidio culposo en accidente tránsito. La víctima era empleado de la Municipalidad de Cipolletti .

El incidente vial ocurrió la madrugada del 13 de julio último en la calle Mariano Moreno casi Candelaria, y la víctima fue Gabriel Cares, empleado del área de Protección Civil del municipio de Cipolletti, donde la tragedia causó una enorme desazón.

La audiencia de formulación de cargos se realizó durante la mañana de este miércoles en los tribunales locales. Según relató el fiscal de la causa, el imputado circulaba en un vehículo Renault Stepway y habría provocado la colisión con la motocicleta Honda Twister 250 cc que conducía Cares.

Giro en U, maniobra "intempestiva y antirreglamentaria"

La acusación expresa que el imputado habría realizado un giro hacia la izquierda, de tipo giro en "U". Esa maniobra "intempestiva y antirreglamentaria", se convirtió en un obstáculo insalvable para el motociclista, que impactó sobre la puerta del conductor del auto, y seguidamente con la puerta trasera.

Como consecuencia del fuerte golpe, Cares resultó con lesiones de gravedad como politraumatismos múltiples y lesiones a nivel craneal. Estuvo internado en cuidados intensivos y falleció dos días después, el 15 de julio.

El fiscal remarcó que “con dicho accionar, atribuible al factor netamente humano, el imputado ha faltado a su deber de cuidado, obrando de manera imprudente y antirreglamentaria, según el artículo 39 inciso b de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.4490”.

La querella particular, en representación de la madre de la víctima, adhirió a la plataforma fáctica y a la calificación legal propuesta por la Fiscalía. Igual posición expresó la defensa particular, mientras que el imputado se reservó el derecho de declarar.

La jueza de Garantías indicó que se encuentran reunidos los requisitos para formalizar la investigación, y dio por formulado los cargos. Habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, lapso en el que debería quedar concluida la investigación y avanzar hacia el juicio.

Gabriel Fernando Cares 2

Compañeros de trabajo de Gabriel contaron que hacía pocos días que había comprado la moto. Era muy querido en el ámbito del municipio local donde se desempeñaba como empleado. Iba a cubrir su puesto laboral la mañana del trágico acidente.

Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos de la Comisaría 32, que tuvo a cargo el procedimiento por jurisdicción. Se encontraron con el vehículo Renault detenido en la calzada y, abajo, el conductor de la moto herido. Estaba consciente, pero manifestaba fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, se informó en aquel momento.

Cares fue asistido por personal médico del Siarme y lo trasladaron en primera instancia al hospital Pedro Moguillansky, aunque luego fue derivado al Sanatorio Río Negro, donde falleció poco después.

Sentido homenaje del municipio

La noticia causó gran pesar entre los empleados municipales, especialmente en Protección Civil, donde reconocieron su gran compromiso con la comunidad.

Lo destacó el intendente Rodrígo Buteler, quien le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. "Desde la Municipalidad de Cipolletti lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de Gabriel Cares, compañero de trabajo que formaba parte del área de Protección Civil, y anteriormente del equipo de Asuntos Vecinales", sostuvo el jefe comunal quien resaltó su "enorme vocación de servicio, solidario, siempre dispuesto a tender una mano y acompañar con compromiso cada tarea".

E.C.P HOMENAJE GABRIEL CARES (46) Estefania Petrella

El 8 de octubre último se realizó un acto en el que designaron a la Base Operativa del área "Gabriel Fernándo Cares", en su homenaje.

En el edificio ubicado en la calle Rubén Darío 268 colocaron una placa para recordarlo. La responsable de la sección, Ayelén Quijada destacó que “Es un homenaje a un gran compañero y amigo. La mejor manera de recordarlo y que siempre esté presente con nosotros. Era un chico muy predispuesto, era nuestro timonel, muy compañero. lo mejor que pudimos hacerle es esto para que esté siempre con nosotros”.

En tanto que Buteler coincidió en que “Es un homenaje por todo lo que hizo por la comunidad cipoleña, un reconocimiento para que su nombre sea recordado. Siempre va a quedar en la historia para sus compañeros actuales, y los trabajadores que vendrán".