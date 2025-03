Los detalles de la investigación por la búsqueda de Yéssica: por qué no descartan que pueda estar viva

Yéssica Antelo tiene 10 años y está desaparecida desde el 7 de enero de este año, cuando según pudo contar su hermano fue arrastrada por la corriente del río Limay donde ambos se bañaban. Ya pasaron más de dos meses y el cuerpo de la pequeña no apareció. Su familia pide que no dejen de buscarla y siguen insistiendo en la posibilidad de que esté viva . Matias Stiep Es su abogado y dio detalles sobre las sospechas y las dudas que hay en el marco de la investigación, mientras continúan los rastrillajes.

SFP Kathya Terraza mama de Yessica nenandesaparecida en el limay balsa las perlas ahogada (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

El abogado indicó que, en este contexto hay personas que fueron investigadas, pero no redundó en nada que haga sospechar criminalidad, por lo que se sigue trabajando en la función de la información que hay. “A medida que estos episodios surgieron se dio información a fiscalía y se investigó para despejar todas las dudas”, afirmó.

El único testigo

La información que existe hasta ahora es que la desaparición se produce en el río aquel 7 de enero, y no hay otro testigo identificado que haya estado en ese episodio, y no se recopilaron otros testimonios. Es decir que solo se cuenta con declaración del hermano de Yéssica, que es recopilado en principio por medio de las personas que toman contacto con él en primer momento, porque no declaró judicialmente hasta el momento.

Según relató Mirna, su hijo comenzó a recordar – durante los últimos días – algunos detalles de aquel día y que hasta el momento no recordaba. “Él estaba totalmente en shock, no sabía nada, con el tiempo está recordando otras cosas, ahora dice que él no vio que la corriente la arrastró”, aseguró.

búsqueda nena balsa las perlas rio limay Tres buzos bucean el Río Limay en búsqueda de la niña de diez años que desapareció a la altura del puente en el margen de Balsa Las Perlas. Sebastián Fariña Petersen

Stiep dijo que en la medida que no surgían otros elementos que ameritaban pensar que había algo más, la posibilidad de que el menor declare ante la justicia se resguardó “porque es complicado para un niño intervenir en un proceso judicial. La información que hay hasta ahora es que la niña intentó ayudarlo a él y es ahí cuando se produce la desaparición inicial. Se tuvo con mucha cautela, pero la posibilidad que declare en Cámara Gesell todavía está latente”, manifestó.

Los rastrillajes

Los operativos en el río Limay continúan y no hay plazo previsto para que se dé por terminado, ya que hay antecedentes de algunos casos en que los cuerpos han demorado más tiempo en aparecer por las características del río. “A veces los cuerpos se enganchan abajo en el lecho, pero la búsqueda continua”, dijo.

Los operativos están a cargo de la policía, bomberos y Prefectura, pero no hay seguimiento diario de la investigación penal porque es algo más operativo, pero ante cualquier novedad se alerta o se pone en conocimiento.

Los extraños mensajes en el teléfono

En relación a la denuncia de la madre de la menor, quien dijo que recibió mensajes en su celular donde aparecían solo letras, algo que era usado como forma de comunicación entre ellas para avisarle que la llame, el letrado aclaró que se pudo verificar quien era a persona que lo había enviado.

“Se trata de alguien con patología y discapacidad, eso condiciona su forma de expresarse. Se pudo constatar que el teléfono de la mama apareció publicado en varios medios y eso explico cómo esta persona tuvo acceso a su número. Se pudo determinar que ese día ese teléfono estuvo en Cipolletti no salió del casco urbano ese día ni los anteriores”, explicó.

búsqueda nena balsa las perlas rio limay Sebastián Fariña Petersen

En el marco de estas averiguaciones, se pidió la información a fiscalía y luego se le transmitió a la mamá los resultados concretos, pero aclaró que no hay datos de una línea que permita seguir trabajando en una sospecha, eso se agotó como opción en la investigación penal.

La justicia federal

Stiep expuso que se abrió un legajo en el ámbito de la Justicia Federal “debido a la posibilidad abstracta de que la niña pueda estar fuera del agua o en manos de alguien, pero se está a la espera de novedades o cuestiones que puedan ir surgiendo con algunas medidas que todavía están en curso. Hay comunicaciones telefónicas y vía Facebook demora porque va a estados unidos, es agotar esas sospechas implica tener legajos abiertos”, sostuvo.

Y reconoció que en la medida que no hay un hallazgo de un cuerpo y que la familia tenga sospechas o crean que está vida “no nos corresponde suponer que eso sea algo subjetivo, lo más probable es que esté en el río pero en la medida que la búsqueda no termine, amerita que haya investigaciones abiertas para ver si hay algo conducente sobre que la nena esté en manos de alguien o no. Mientras no aparezca el cuerpo la investigación va a seguir, están en curso algunas averiguaciones que están todavía en proceso. Si no se encuentre el cuerpo es obvio que la familia seguirá con dudas”, finalizó.