El reo que lesionó a un juez se negó dejar su celda y faltó a una audiencia clave

El hombre está preso en Viedma y debía asistir al control de acusación previa al juicio. En 2011 fue condenado por el crimen de su hermanastro.

El violento sujeto acusado de agredir a varias personas y por lesionar a un juez protagonizó otro episodio sorprendente al negarse a salir de la celda donde cumple prisión preventiva, en el Establecimiento Penal 1 de Viedma, por lo que no asistió a una audiencia de control de acusación, instancia previa al juicio que deberá enfrentar.

El hombre se llama Isaías Veloso y en la mañana de este martes debía presentarse en los tribunales de la capital provincia, pero no se presentó.

Una empleada del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) fue citada vía Zoom y dijo que Veloso manifestó abiertamente que no quería saber nada con la Justicia, de acuerdo a lo que publicó NoticiasNet.

Veloso agresor juez

El fiscal Guillermo Ortiz pidió la realización del proceso sin su presencia, pero los defensores Pedro Vega y Adrián Zimmermann pidieron que se reprograme. El juez Marcelo Álvarez entendió ambas posturas, avaló que se vuelvan a reunir este próximo viernes.

Veloso tiene derecho a manifestarse. Esta audiencia es trascendente. Lo que ocurra en ella es de singular importancia porque definirá el futuro judicial de Veloso. Definiré nueva fecha, con un horario cercano al mediodía, en la misma modalidad remota".

En caso contrario, de no volver a asistir, se desarrollará el control de acusación sin la presencia de Veloso.

Amenazó a un juez durante una audiencia

El fiscal Ortiz solicitó la ampliación de la prisión preventiva, que vencerá en los próximos días. Entre los fundamentos del pedido, destacó que el hombre no tiene arraigo en la ciudad y que incluso ha ido a pernoctar en la Catedral de esta capital y hay riesgos de fuga.

Álvarez aceptó la medida cautelar.

Violento y problemático

Veloso tiene antecedentes por delitos anteriores, con lo cual se encamina a una pena de prisión efectiva. Además, demostró un comportamiento negativo, lleno de violencia incluso estando adentro de la cárcel.

Se le atribuyen agresiones al sacerdote Luis García y a feligreses de la Catedral, en un contexto donde Veloso se encontraba haciendo disturbios en inmediaciones del edificio parroquial, en marzo de este año. También se le computaron golpes contra un trabajador del área de Derechos Humanos de la comuna local.

Además, el hecho más trascendente que recorrió a los medios nacionales, fue un ataque el 30 de marzo de este año contra un juez, en plena audiencia. Veloso agredió al juez de Garantías, Juan Brussino Kain durante una anterior reunión judicial.

Condenado por la muerte del hermanastro

En 2011,Veloso fue condenado a ocho años de prisión al ser hallado responsable del incendio de una casilla que causó la muerte de su hermanastro, que estaba en el interior. El hecho ocurrió en agosto del año 2010, en un asentamiento barrial ubicado en la periferia de la capital provincial.

Veloso tenía 24 años y lo culparon de haber provocado el incendio de la precaria vivienda de cantonera, chapa y nylon, donde se encontraba su familiar.

Entre los testimonios considerados relevantes se destacó el brindado por la madre de ambos, quien aseguró que el homicida se llevaba muy mal con sus hermanos y que aquel día se quejó porque el hermanastro le había pegado.

El violento sujeto cumplió su condena, pero ya en libertad, a los pocos años, volvió a recibir una pena por robo agravado. Dadas estas características, se trata de un muchacho que podría llegar a cometer un nuevo ataque contra cualquier persona.