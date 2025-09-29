Docente rionegrina denunció en la Policía a un ex alumno por acoso

La mujer hizo la presentación y pidió medidas de resguardo. La Justicia de Paz le impuso al acusado la prohibición de acercamiento y de contacto.

Un joven tiene prohibido acercarse a una ex docente que lo denunció por acoso . La víctima realizó la presentación días atrás en la Subcomisaría 53 de Guardia Mitre , la localidad ubicada a casi 80 kilómetros al oeste de Viedma.

La mujer relató que dicta clases en el CEPJA ( Centro Educativo para Jóvenes y Adultos ) N°14 y que se siente acosada por su ex alumno , aunque no se precisa qué tipo de hostigamiento sufre.

En la causa tomó intervención el Juzgado de Paz local, cuya titular Subrogante Bárbara González convocó a la víctima a una audiencia realizada el 26 de septiembre último, tras la que dispuso el dictado de medidas cautelares para salvaguardar a la profesora.

Medidas para resguardar a la profesora

La magistrada advirtió que los hechos denunciados se encuadran en lo que establece la Ley 26485, que regula la “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, por lo que consideró que esa norma resulta “la vía más adecuada y efectiva para la tutela judicial de los derechos invocados”.

Explicó que resultaba necesario imponer medidas para “resguardar la integridad psicofísica de la denunciante, previendo la posible ocurrencia de hechos de violencia o conductas que generen un hostigamiento, agresión o molestia, o su reiteración en el tiempo”.

Entre la pautas establecida le ordenó al acusado, identificado como Lucas Guenumil, la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros tanto del domicilio de la víctima, como también de su lugar de trabajo, estudio, esparcimiento u otro sitio donde habitualmente concurra.

Junto con ello también le aclaró que no debe “producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento” o efectuar reclamos de forma personal o mediante llamadas y mensajes o por redes sociales.

Le advirtió al muchacho que en caso de incumplimientos lo acusarán por desobedecer una orden judicial y le darán intervención al Ministerio Público Fiscal y la apertura de una causa penal.

Intervendrá la Fiscalía si no cumple

Por otra parte, la magistrada también puso en conocimiento lo resuelto al Juzgado de Familia competente, donde se deberá definir si corresponde iniciar actuaciones en el marco de las disposiciones generales para los procesos de violencia familiar y de género, como lo establece el Código de Procedimiento de Familia de Río Negro.

Las pautas de comportamiento tendrán vigencia por 90 días, aunque el plazo lo podría modificar el Juzgado de Familia donde recaiga el expediente.

En ese ámbito las partes deberán contar con patrocinio legal obligatorio, por lo que podrán designar un abogado de su confianza o la asistencia gratuita de un profesional en la Defensoría de Pobres y Ausentes en caso de carecer de recursos o padecer un estado de vulnerabilidad.

La resolución también fue girada al Sistema de Abordaje Territorial (SAT) dependiente de la Secretaría de Igualdad de Género provincial, para que se evalúe si resulta necesaria su intervención.

También se libró oficio a la Subcomisaría 53 de Guardia Mitre para comunicarle la sentencia dictada y solicitarle que proceda a notificarla a la docente como al ex alumno denunciado.